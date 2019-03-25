كلاكيت تاني مرة.. تعطل الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي

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شهدت الساعات الأولى لانطلاق الامتحان الإلكتروني لمادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، الموافق 25 مارس، تكرار أزمة تعطل بوابة الدخول على منصة الامتحان التي قد حدثت بالأمس عند أداء امتحان اللغة العربية، وبهذا لم يتمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان وظهرت لهم صفحة البدء فقط.

يأتي هذا العطل التقني بالرغم من تأكيدات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالأمس، أن الوزارة رفعت سعة “السيرفر” الخاص بالامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي لنحو 15 مرة.

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جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، قد طرحت امتحان الأحياء اعتبارًا من اليوم التاسعة صباحًا حتى تمام الساعة التاسعة مساء، بحيث يتمكن الطلاب من أداء الامتحان في أي ساعة خلال تلك الفترة، و يتم احتساب الوقت المخصص للإجابة على الامتحان بمجرد الضغط على زر البدء.

وذكر مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن الطلاب واجهو اليوم بعض المشكلات التقنية، وجاري العمل على حلها، مشيرًا إلى أن الامتحان متاح حتى التاسعة مساء.

وواجه الطلاب نفس المشكلة أمس الأحد، إذ لم يتمكنوا من الدخول على امتحان اللغة العربية، ولم يفتح الموقع سوى الساعة 8 مساء، وأدى نحو 50 ألف طالب فقط الامتحان إلكترونيًا فيما حصل الباقون على الامتحان بعد إتاحته على موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب تأدية الامتحان عن طريق تسجيل الدخول لمنصة الامتحان الإلكتروني، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، و”كود” الامتحان الذي أتاحته الوزارة عبر موقعها.

وعبر رسالة صوتية له بثت بالأمس، كشف الوزير عن السبب وراء تعطل موقع الامتحان الإلكتروني حيث قال: “بالرصد وجدنا ما يقرب من 3 ملايين محاولة دخول على السيرفر الخاص بالامتحانات، وذلك منذ الدقائق الأولى من صباح اليوم الأحد واستمرت حتى مساء اليوم والتي وصلت إلى 4 ملايين محاولة دخول على السيرفر من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، من خارج وداخل مصر، على الرغم من أن عدد طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية يبلغ 650 ألف طالب”.

ونوهت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان متوفر فقط للطلاب الذين يوجد بمدارسهم شبكات إنترنت، أو الذين فعلوا شريحة الإنترنت، الدخول على الامتحان خلال الـ12 ساعة المحددة، مشيرة إلى أن الطلاب الذين يدخلون على شبكة الإنترنت من مصادر أخرى لا يمكنهم أداء الامتحان إلا الساعة التاسعة مساء فقط، وذلك عقب إتاحته على موقع وزارة التربية والتعليم.