بالصور| طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان اللغة الفرنسية بواسطة “التابلت”

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نجح عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 مارس، في الدخول إلى منصة الامتحان الإلكتروني من خلال جهاز “التابلت”، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية “الفرنسية”.

وتداول عدد من الطلاب عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورًا للامتحان بالإجابة، مشيرين إلى سهولة الأسئلة.

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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم، إيقاف الامتحان عن طريق “التابلت” ودخول منصة الامتحان الإلكترونية، وإتاحة الامتحانات كل يوم عبر موقع الوزارة ليطلع الطلاب على الأسئلة ليتدربوا على طريقة التقييم الجديدة، حتى حل جميع المشكلات التقنية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن “سيرفر” الامتحان سيظل مفتوح للطلاب، لأداء الامتحان اختياريًا، مشيرًا إلى أن من لم يؤد الامتحان من خلال منصة الامتحان الإلكتروني، عليه انتظار رفعه عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن قرار إيقاف تجربة الامتحانات الإلكترونية تحديدًا للشهر الجاري، جاء بعد ظهور بعض العيوب التقنية وإصابة الطلاب وأسرهم بالتوتر خلال اليومين الماضيين، بسبب تعطل منصة الامتحان الإلكترونية، فيما تم الإعلان عن إتاحة الامتحانات يوميًّا وفقًا للجدول المقرر على موقع وزارة التربية والتعليم، لتدريب الطلاب عليها.

ومن ناحيته أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أنه تم الإكتفاء بما تم من تجربة في الامتحان الإلكتروني على مدار اليومين الماضيين، مضيفًا: “حتى لا نكبد أبناءنا أي عناء”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الإثنين شجع وزير التعليم الطلاب على تحميل أسئلة الامتحانات التي تقوم الوزارة بوضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومحاولة الإجابة عليها خلال الفترة الزمنية المقررة لاختبار قدرتهم، علماً بأنه تم إعداد إجابات نموذجية لتلك الاسئلة وتوزيعها على المعلمين لمساعدة الطلاب على الاستعانة بها نظراً لاختلاف شكل الأسئلة الجديدة.