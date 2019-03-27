طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا إلكترونيا.. و”التعليم”: النظام يعمل بمنتهى الكفاءة

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بدأ طلاب الصف الأول الثانوي ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، أداء الامتحان التجريبي في مادة الجغرافيا إلكترونيا ، حيث بدأ الطلاب الدخول إلى منصة الامتحان الإلكتروني لأداء الامتحان ، منذ الساعة التاسعة صباحا ، من خلال جهاز “التابلت” ، كما نشروا أجزاء منه عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، بينما أخفق البعض في الوصول إلى الامتحان حتى الآن.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، الامتحان عبر منصة الامتحان الإلكتروني لمدة 12 ساعة يوميا ، تبدأ في الساعة التاسعة صباحا ، ثم ترفعه عبر موقعها الإلكتروني ليطلع عليه من تعذر في دخول المنصة الإلكترونية.

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الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قال إن الوزارة تعمل حاليا على زيادة تحمل النظام الإلكتروني ، بهدف استيعاب مليوني طالب في وقت واحد ، مشيرا إلى أن نحو 500 ألف طالب أدوا الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية ، عن طريق منصة الامتحان الإلكتروني أمس الثلاثاء ، ما يؤكد أن النظام يعمل بكفاءة تامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريحات صحفية عنه ، أن كل امتحان مكتمل يجري تصحيحه إلكترونيا وإرسال نتيجته للطلاب عبر “التابلت” ، وذلك بغض النظر عن مكان أدائه الامتحان ، سواء كان المدرسة أو المنزل ، أو وسيلة أدائه مثل التابلت أو الكمبيوتر.

وبدأت أعمال الامتحان الإلكتروني الأول للصف الأول الثانوي ، الأحد الماضي ، لكن الطلاب واجهوا بعض الصعوبات في الوصول لموقع امتحاني اللغة العربية والأحياء ، ونجح معظمهم في أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية أمس الثلاثاء ، وتستمر الامتحانات حتى يوم 4 أبريل المقبل.