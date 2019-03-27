التعليم: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لـ أولى ثانوي عبر موقعها الرسمي

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صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توفير “امتحان اللغة الأجنبية الثانية” إلى طلاب الصف الأول من المرحلة الثانوي عبر موقع الوزارة الرسمي من أجل تدريب طلاب الف الأول الثانوية عليه.

وأضافت الوزارة، أنها قد قامت بتوفير امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب أولى ثانوي، الذين لم يتمكنوا من تأدية الامتحان الإلكترونى عبر التابلت التعليمي، بسبب صعوبة الدخول عبر منصة الامتحان الإلكترونية.

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أكثر من خمسمائة ألف طالب وطالبة، قد تمكنوا مساء أمس الثلاثاء من تأدية “امتحان اللغة الأجنبية الثانية”، بصورة إلكترونية عبر التابلت التعليمية، وتمكن الطلاب من الدخول عبر منصة الامتحان.

تتضمن اللغة الأجنبية الثانية مواد التالية” اللغة الفرنسية، واللغة الألمانية، واللغة الأسبانية، واللغة الإيطالية”.

ويجدر هنا الإشارة، إلى أن امتحانات الصف الأول لمرحلة التعليم الثانوي قد انطلقت منذ يوم الأحد السابق، وتستمر حتى يوم الرابع من شهر أبريل القادم، ويؤدى الطلاب امتحاناتهم اليوم بمادة الجغرافيا.

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