وزير التعليم يعلق على تعطل الامتحان الإلكتروني.. ورئيس الحكومة: عطل لا يقلل حجم الإنجاز

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علق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي 2019 ، على ما حدث بشأن الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي قبل أيام ، وما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء قبل يومين.

وخلال كلمته في اجتماع الحكومة الأسبوعي ، اليوم الأربعاء ، قال الدكتور طارق شوقي ، إن نحو 350 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونيًا في اليوم الثاني “الإثنين” ، ووصل عدد الطلاب إلى 540 ألف طالب في اليوم الثالث ، ما يؤكد النجاح السريع في معالجة المشكلات التقنية التي ظهرت في أول أيام الامتحان الإلكتروني.

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وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة والجهات المعنية كافة ، تعمل على معالجة أوجه الخلل التي ظهرت في أول أيام الامتحان الإلكتروني ، من أجل الوصول إلى نظام تقويم إلكتروني يعمل بنسبة كفاءة لا تقل عن 100% ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن تطوير التعليم يبدأ من مرحلة رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي ، وكذا الأول الثانوي.

وزاد الدكتور طارق شوقي ، خلال كلمته في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتهت من توزيع 700 ألف تابلت على الطلاب في الصف الأول الثانوي ، و700 ألف شريحة إنترنت ، كم أن مركز الامتحانات ، أعد امتحانات تقيس الفهم وخلافه على مدى عام ماضٍ.

من جانبه ، قال المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، خلال كلمته في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء ، إن ما حدث من تحديات في تطبيق نظام التعليم الجديد بشأن الامتحان ، لا يقلل حجم ما حدث من تطوير ، مؤكدا استمرار الحكومة في العمل على معالجة المشكلات التقنية ، التي ظهرت خلال التجربة ، فضلا عن توفير الإمكانات بشأن التأكد من نجاح “السيستم”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، أن الامتحان لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الدرجات النهائية للطلاب ، وأن الهدف منه تجربة وسيلة إلكترونية جديدة لإجراء الامتحانات ، والعمل بعد ذلك على معالجة جوانب الخلل التي لم تكن ظاهرة ، قبل إجراء التجارب العملية.