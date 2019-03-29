التعليم: بشرى سارة لغير الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

Advertisements

بشرى سارة أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس الخميس، للمعلمين الذين نجحوا فى مسابقة العقود المؤقتة التي أجرتها الوزارة الشهر الجاري، والبشرى السارة هي للذين لم يقع عليهم الاختيار أن يتقدموا للتدريب التطوعى كما منحت الوزارة فرصة إضافية للذين لم يقع عليهم الاختيار وناجحين فى الاختبار لإعادة اختيار تخصص آخر به عجز.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقدم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني الذي الذي أعلنت من خلاله تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة خلال الأيام الماضية على الرابط التالي.http://tempcontract.emis.gov.eg/volunteer/

Advertisements

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد بدأت إنهاء إجراءات التعاقد مع الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث يتم التعاقد وتوقيع العقود المؤقتة للمعلمين من خلال الإدارات التعليمية وتستمر لمدة أسبوع حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن التعاقد سيكون فقط مع المعلمين الذين تم التأكيد عليهم بالتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها لإنهاء الإجراءات فى الرسالة التى وصلت إليهم عن طريق البريد الإلكترونى.

علمًا بأن إجراءات التعاقد ستتم بعد مراجعة الأوراق والعقد من خلال لجنة مشكلة فى الإدارات التعليمية لمتابعة الموقف النهائى للمعلمين المتعاقدين.

فيما أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إن إجمالي عدد الذين تقدموا لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بلغ نحو 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفا و42 شخصا، وعدد من لم يسلموا ملفاتهم 280 ألفا و958 شخصا، ومنهم من استوفى الشروط وعددهم 70 ألفا و557 شخصا، وعدد من لم يستوف الشروط 85 ألفًا و485 شخصا.

بينما كان عدد من حضر الاختبار فعليًا نحو 65 ألفا و561 شخصا، نجح منهم 46 ألفا، ورسب 19 ألفا شخصا، وعدد التظلمات 3939 تظلما من عدم استيفاء شروط المسابقة وتم تشكيل لجنة لفحصها جميعا، علما بِان تم السماح للمتغيبين عن الاختبار للحضور يوم الثلاثاء المقبل للاختبار لعدد 5084 شخص.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنتشهر فبراير الماضي عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت لمدة ثلاثة أشهر، بمعنى أنه حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية المتقدم لها المعلمين في محيطهم السكني.

وبخصوص من تظلموا من نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه تم فحص تظلمات المتضررين من مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وتم الرد على المتقدمين بها خلال الأسبوع الجارى.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه فى حالةثبوت حق للمتقدم بالتظلم سيتم تحديد موعد للاختبارمرة أخرى.

سذكر ان وزارة التربية والتعليم أعلنت أن عدد التظلمات التى قٌدمت وصلت لـ 3939 تظلما، وأن الامتحان كان فى التخصص، ورسب 36% فى الامتحان، كما اجتاز الامتحان بعد تدخل الوزارة وإضافة درجات الرأفة 46 ألفا و940 متقدم بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفا و621 راسبا وراسبة.