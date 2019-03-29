عاجل.. تأجيل امتحانات الترم الثاني لجميع المراحل حتى 4 مايو

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أجلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019 ، كما قررت عدم عقد أي امتحان قبل يوم 4 مايو المقبل .

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فاكسا إلى الإدارات التعليمية المختلفة ، ذكرت فيه: “بعد الإشارة إلى استعدادات المديريات التعليمية ، بوضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019 ، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ، وحيث إن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ، التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، في جلسته التي عقدت بتاريخ 5 يوليو من العام الماضي 2019 ، تنص على أن مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادات المحلية ، تبدأ في الأسبوع رقم 13 ، الذي يوافق يوم 4 مايو من العام الحالي 2019 ، وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل بدء الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ، لذا يرجى التنبيه بالالتزام بما جاء في الخريطة الزمنية ، عند إعداد جداول الامتحانات”.

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ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديرياتها التعليمية المختلفة ، بعدم إعداد جداول الامتحانات قبل هذا التاريخ.