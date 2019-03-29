وزير التعليم ينتقد وسائل الإعلام بسبب “الامتحان الإلكتروني”: معجزة قابلتوها بالتشكيك

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انتقد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعلي الفني، بعض وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، بسبب ردود أفعالها على تجربة الامتحان الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مؤخرا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ما حدث عمل كبير وشاق ، نجح فيه بامتياز مهندسونا ومعلمونا ، ورغم ذلك وصف البعض هذا النجاح بالسقوط والانهيار والفشل ، رغم أن ما حدث معجزة في عالم تقنيات المعلومات والبرمجة في زمن قياسي”.

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وتابع الدكتور طارق شوقي ، أن تجربة الامتحان الإلكتروني ، كانت تهدف إلى ضبط النظام الجديد ، والوزارة نجحت في هذا الأمر في يوم واحد فقط ، مضيفا: “الهدف بالنسبة لأبنائنا ، كان المشاركة الفاعلة في أن تمتلك مصر نظاما عالميا ، يمكن الاعتماد عليه لسنوات طويلة ، والهدف الأهم أن يتأقلم الطلاب مع نوعية أسئلة مختلفة عن الماضي ، كي يكونوا قادرين على التحضير لها بشكل جديد ، لتنمية مهارات تجاهلناها منذ زمن بعيد”.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جوهر التطوير في المرحلة الثانوية ، يتمحور حول تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم ، والتصحيح القادر على تقييم الإجابات المختلفة ، فضلا عن توفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ، يمكنه مساعدة الطلاب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة”.

وزاد الدكتور طارق شوقي ، أن استخدام هذه الأدوات تهدف لإتاحة الوصول للمحتوى الرقمي ، لكل طالب في كل مكان في مصر ، سواء تدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة والبرمجيات ، أو التواصل المباشر بين الوزارة والمعلم والطالب ، فضلا عن ميكنة إجراءت كثيرة لتوفير الجهد والإنفاق ، وتحسين مستوى الخدمات ، وإجراء امتحانات إلكترونية ، تهدف إلى تفادي التسريب ومحاولات الغش ، وتفادي أخطاء التصحيح وتحقيق الشفافية والعدالة في التقييم.

وأتمّ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منشوره ، بتوجيه الشكر والتقدير لكل أسرة التربية والتعليم ، ومؤسسات الدولة المصرية ، التي بذلت الجهد شهورا طويلة من أجل إتمام هذا العمل، قائلا: “التقدير والإعجاب والأمل لأبنائنا ، الذين صمدوا أمام موجات التشكيك والشائعات ، وأثبتوا رغبتهم في مستقبل أفضل لأنفسهم وبلدهم”.