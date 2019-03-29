5 أرقام مهمة في نظام الامتحان الإلكتروني

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قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، اليوم الجمعة الموافق 29 مارس من العام الحالي 2019 ، إن طلاب الصف الأول الثانوي ، أقبلوا على أداء الامتحان الإلكتروني في كل أوقات النهار ، كما أثبتوا درجة عالية من الوعي والرغبة في التعلم.

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وتحت عنوان “تأملات رقمية في الامتحانات الإلكترونية ووعي شباب مصر” ، دوّن الدكتور طارق شوقي ، عبر حسابه على فيس بوك ، بعض التفاصيل في نظام الامتحان الإلكتروني ، قائلا: “وسط هذا الضجيج الهائل والتوتر المحيط بأبنائنا ، وعناوين الفشل والسقوط والانهيار ، أقبل شبابنا في الصف الأول الثانوي على أداء الامتحانات التدريبية ، من كل مكان وفي كل وقت من أوقات النهار ، وأثبتوا لنا درجة عالية من الوعي ، والرغبة في التعلم والاستكشاف ، وذلك رغم كل محاولات تخويفهم ، ورغم كل دعاوي فشل النظام بأكمله”.

وزاد الدكتور طارق شوقي في منشوره ، أنه “إذا دخل كل الطلاب (570.000) لمدة 4 أيام ، فإن عدد الامتحانات سيكون مليونين و280 ألفًا ، ونظرًا لأننا نجري بروفة والدخول اختياري ، فإن الأرقام المسجلة لدينا جاءت كما يلي:

تقدم لنظام الامتحانات الإلكترونية ، مليونين و110 آلاف امتحان طالب ، خلال 4 أيام فقط ، امتدت من عصر يوم الإثنين ٢٥ مارس ، حتى نهاية يوم الخميس28 مارس. استلمنا إجابات كاملة عددها 883 ألفًا خلال الأيام الأربعة. عدد الأسئلة التي يتم تصجيجها في الوقت الحالي ، 22 مليونًا و75 ألفًا و75 سؤالًا ، وما زلنا في منتصف الجدول ، ومتوسط عدد الأسئلة 25 في كل امتحان. أرجو أن نفكر معًا في عدد المصححين ، وفي الأيام المطلوبة لتصحيح هذا العدد الهائل من الأسئلة ، ويجب أن نلاحظ أيضا أن عدد الأسئلة كان سوف يقفز إلى 57 مليونًا ، إذا دخل كل طلاب الأول الثانوي وأكملوا الامتحانات. يوجد 50 لجنة تصحيح ، داخل كل لجنة 30 معلمًا مصححًا أي 1500 معلم ، وإذا صحح كل معلم 1000 سؤال في اليوم ، فنحن بحاجة إلى 15 يومًا ، وإذا تذكرنا أن هناك موادًا أخرى في جدول الامتحانات ، فإن الاحتياج هنا يتجاوز 5 أسابيع لتصحيح الامتحانات.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم أعدت نظامًا رائعًا للتصحيح الإلكتروني ، يصحح الأسئلة متعددة التخصصات ، بينما يصحح المعلمون الأسئلة المفتوحة أو المقالية ، والتي تمثل نحو 25% من عدد الأسئلة ، وفي هذه الحالة فتصحيح الامتحانات كلها ، سوف يتم في نحو أسبوع واحد ، بدلاً من 4 لـ5 أسابيع.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عمليى التصحيح الإلكتروني بدأت صباح اليوم الجمعة ، وذلك بمشاركة المئات من معلمي مصر الأفاضل ، ويستمر التصحيح حتى نهاية فترة الامتحانات التدريبية.

ولفت الدكتور طارق شوقي ، إلى أن مصر تمتلك حاليا نظامًا قوميًا للامتحانات الإلكترونية ، والتصحيح “الإلكتروني / البشري” ، يعمل بكفاءة تامة ، إلى جانب كوادر مصرية قادرة على إعداد بنوك الأسئلة ، في كل العلوم ، وأيضا كوادر مصرية مدربة على التصحيح الإلكتروني في جميع العلوم ، وتمتلك كذلك شبابًا واعيا ، يدرك قيمة التعلم وشغوف بالتقدم ، بدليل الأرقام التي نراها تتعلم على نظام التعلم الرقمي ، الموجودة على بنك المعرفة ، والأرقام السالفة ممن اختاروا تجربة الامتحانات الإلكترونية”.