“التعليم” تبدأ تصحيح الامتحان الإلكتروني

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، اليوم الجمعة الموافق 29 مارس من العام الحالي 2019 ، التصحيح الإلكتروني للاختبار التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي ، وذلك بمشاركة المئات من معلمي مصر.

وأوضح الدكتور طارق شوقي ، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، أن التصحيح الإلكتروني سوف يستمر حتى نهاية فترة الامتحانات التدريبية ، متابعا: “570 ألف طالب دخلوا الامتحانات في 4 أيام ، وذلك بمعدل مليونين و280 ألف امتحان”.

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وزاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تجري بروفة للامتحان في الوقت الحالي ، والدخول اختياري ، لافتا إلى أن الأرقام المسجلة بيّنت دخول مليونين و110 آلاف امتحان ، خلال 4 أيام فقط ، امتدت من عصر يوم الإثنين 25 مارس ، حتى نهاية يوم الخميس 28 مارس”.

وأضاف الدكتور طارق شوقي ، أن الوزارة استلمت ٨٨٣ ألف إجابة كاملة خلال الأيام الأربعة ، وعدد الأسئلة التي يتم تصحيحها حاليا ، 22 مليونا و75 ألفا و75 سؤالا ، وما زلنا في منتصف الجدول بمتوسط عدد الأسئلة 25 في كل امتحان”.

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى التفكير في عدد المصححين ، والأيام المطلوبة لتصحيح هذا العدد الهائل من الأسئلة ، وملاحظة أن عدد الأسئلة كان سوق يقفز إلى 57 مليون سؤال ، حال دخول كل طلاب الأول الثانوي الامتحان الإلكتروني”.

ولفت الدكتور طارق شوقي ، إلى أن هناك 50 لجنة تصحيح ، وفي كل لجنة 30 مصححا ، أي 1500 معلم ، وإذا صحح كل معلم 1000 سؤال في اليوم ، فنحن بحاجة إلى 15 يوما ، وإذا تذكرنا أن هناك مواد أخرى في جدول الامتحانات ، فإن الاحتياج هنا يتجاوز 5 أسابيع لتصحيح هذه الامتحانات”.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة أعدت نظاما رائعا للتصحيح الإلكتروني ، بإمكانه تصحيح الأسئلة متعددة التخصصات ، بينما يتولى المصححون تصحيح الأسئلة المفتوحة أو المقالية ، والتي تمثل نحو 25% من عدد الأسئلة ، وفي هذه الحالة فإن تصحيح الامتحانات كلها ، يتطلب نحو أسبوع واحد بدلاً من 4 لـ5 أسابيع”.