اعتماد مواعيد امتحانات نهاية العام للابتدائية والإعدادية والنقل بالقاهرة

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أعلن محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، عن اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للدور الأول خلال العام الدراسي الراهن 2018/ 2019، بكافة مدارس محافظة القاهرة الخاصة بمرحلة التعليم الابتدائي، والشهادة الإعدادية، وكافة مراحل النقل سواء للمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، العام والرياضي، وكذلك مراحل التعليم الفني، ومراحل التعليم المهني المختلفة ومدارس المكفوفين والصم.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة القاهرة

ومن المتعين أن تبدأ الامتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية بمحافظة القاهرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر أبريل لعام 2019، وتنتهى يوم الخميس الموافق 16 من شهر مايو لعام 2019.

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وقد أصدرت محافظة القاهرة بيان، جاء فيه خلو جدول الامتحانات من أيام التالية:

الخميس الموافق 25 من شهر أبريل لعام 2019، حيث أنه “عيد تحرير سيناء”.

يوم السبت، ويوم الأحد الموافق 27 و28 من شهر أبريل لعام 2019، حيث أنه عيد القيامة.

يوم الاثنين الموافق 29 من شهر أبريل حيث أن عطلة شم النسيم.

يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو لعام 2019، حيث أنه عيد العمال.

تأتي تلك التوجيهات تنفيذًا للقرارات الصادرة عن محافظ القاهرة، حيث أوصى بمراعاة أيام العطلات والإجازات التي تتخللها فترة الامتحانات، وخصوصًا أعياد الأخوة الأقباط، مع الحرص على مصلحة الطلاب، والعمل على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، من أجل ضمان حسن سيرها فترة الامتحانات دون حدوث تداخل بين امتحانات النقل، وامتحانات الشهادات العامة تبعًا للجداول المعلن عنها في مقر الإدارات التعليمية، ومقر المدارس، على حسب كل صف من الصفوف الدراسية.

مواعيد امتحانات محافظة القاهرة

ومن المتعين أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت الموافق 11 من شهر مايو لعام 2019، وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 من شهر مايو لعام 2019.

وتبدأ امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي يوم السبت الرابع من شهر مايو لعام 2019، وتنتهي يوم الثلاثاء السابع من شهر مايو لعام 2019.

وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الإعدادي العام، والرياضي، والصم والمكفوفين يوم الأحد الموافق الخامس من شهر مايو لعام 2019، حتى يوم الخميس الموافق التاسع من شهر مايو لعام 2019.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام، والرياضي، والفني، والصم، والمكفوفين حيث تبدأ يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو لعام 2019، وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 من شهر مايو لعام 2019.

كما كلف محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال مدير مديرية التربية والتعليم، باتخاذ كافة الإجراءات التي تهدف إلى ضمان حسن سير، وتنظيم فترة الامتحانات مثل “سعة اللجنة المقررة”، إلى جانب تشديد الالتزام بالمقررات بعد اختصارها تبعًا للتعليمات الصادرة عن وزير التربية والتعليم، والحرص على عدم نقل تلاميذ صفوف النقل خلال المرحلة الابتدائية خارج المدارس بسبب صغر سنهم.

كما صرح مدير مديرية التربية والتعليم محمد عطية، أنه قد تقرر بدء امتحانات المستوى الرفيع لكافة المراحل يومي الأربعاء، والخميس السابع عشر، والثامن عشر من شهر أبريل لعام 2019، أن تبدأ امتحانات المجالات العلمية “العلمي”، لمرحلة الإعدادية المهنية، والإعدادية لضعاف السمع، والصم من الثلاثاء الموافق السابع من شهر مايو إلى التاسع من شهر مايو لعام 2019.

أما بالنسبة إلى امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، فيكون تبعًا للظروف المتاحة في كافة الإدارات التعليمية، وأوضح مدير المديرية إلى أن امتحانات الصف الثاني الابتدائي، والصف الثالث الابتدائي، وما يعادلها من شهادات سوف تتم خلال يوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، ويوم الخميس الموافق 30 من شهر أبريل، حتى يوم الخامس من شهر مايو لعام 2019 للصف الرابع الابتدائي، وسوف تبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني من يوم الخميس إلى يوم الاثنين من الثاني إلى الثالث عشر من شهر مايو لعام 2019.

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