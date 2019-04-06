أكثر من 65 ألف وظيفة.. مسابقة جديدة للمعلمين خلال إجازة الصيف.. إليكم التفاصيل

صرح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، إن إجمالي عدد الذين قد تم التعاقد معهم بمسابقة العقود المؤقتة، التي قد تم الإعلان عنها خلال الفترة السابقة سجل ما يقارب من 36 ألف معلم من إجمالي ما يقارب من 65 ألف معلم الوزارة في حاجة إليهم.

أشارت وزارة التربية والتعليم أن مسابقة العقود السابقة غير قابلة للتجديد أو للتثبيت للمعلمين الذين قد تم التعاقد معهم.

Advertisements

جاء تلك التصريحات خلال فعاليات مؤتمر صحفي قد تم عقده في “ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات الوزارة، إلى جانب حضور عدد من مديري عموم المواد الدراسية.

وأضاف الدكتور محمد عمر، إلى أن تلك المسابقة الأخرى الجديد سوف يتم فتح باب التقدم لها خلال شهر يونيو القادم أو شهر يوليو، وتكون بعض تلك العقود دائمة، والبعض الآخر منها تعد عقود مؤقت، وذلك تبعًا لاحتياجات الوزارة إلى التخصصات المتاحة.

وأوضح إلى الإعلان عن كافة الضوابط والشروط الخاصة بمسابقة عقود المعلمين القادمة سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، تبعًا للمعايير التي ترتكز على الكفاءة، حتى يتسنى إلى كافة الراغبين من أجل التقدم إلى المسابقة من أجل إعداد الأوراق المطلوبة، وسوف يتم فتح باب التقديم خلال شهر يونيو أو شهر يوليو القادم لعام 2019.

وأضاف بأن الشروط المسابقة الجديدة الخاصة بالمعلمين تعد أكثر سهولة، ومعايير الاختيار تكون على حسب الكفاءة، وعدد الوظائف المطلوبة للوزارة يتجاوز 56 ألف وظيفة.

أقرا المزيد التعليم: الإعلان عن مسابقة جديدة للمعلمين قريبًا