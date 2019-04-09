بعد تكرار الحوادث بالمدارس.. التعليم تعلن 13 إجراء من أجل سلامة الطلاب

قام اليوم نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، بعقد فعاليات اجتماع موسع مع رؤساء عدد من القطاعات التعليمية، ومديري المديريات، من أجل مراجعة كافة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة كافة المدارس في جمهورية مصر العربية.

جاء عقد فعاليات هذا الاجتماع على خلفية مصرع طالب في الصف الأول الابتدائي، بعد أن سقوط في “ببيارة صرف صحي”، قائمة خلف أحد مباني “مدرسة بنوفر الابتدائية”، والمدرسة تتبع إدارة كفر الزيات التعليمية في محافظة الغربية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أثر هذا الحادث استبعاد كلاً من:

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مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

استبعاد مدير إدارة كفر الزيات التعليمية.

تحويل المسؤولين في الإدارة التعليمية، ومدير المدرسة، وكذلك المشرفين، وعدد من المدرسين في التربية الرياضية، إلى إجراء تحقيق العاجل في ديوان عام الوزارة، مع إيقافهم عن أداء مهام أعمالهم إلى حين الانتهاء من كافة التحقيقات الجارية.

خلال فعاليات الاجتماع الذي عقد اليوم وجه الدكتور محمد عمر، كافة مديري المديريات، وجميع رؤساء القطاعات التعليمية بضرورة العمل على مراجعة، وتطبيق كافة شروط الأمن والسلامة بجميع المدارس والمنشآت التعليمية.

وذلك من خلال العمل على تشكيل لجان ميدانية من أجل متابعة كافة المدارس، تحت مراقبة القيادات العاملة في الوزارة للمدارس في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، والعمل على إعداد تقارير يتم توقيعها من قبل قيادات الوزارة ليتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، تبعاً لمعايير الأمن والسلامة الخاصة بطلاب المدارس.

إجراءات سلامة الطلاب بالمدارس

العمل على استكمال كافة الخطط الخاصة بإخلاء المدارس التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء المصري.

العمل على تكليف لجان من المتابعة، والأمن، والأبنية التعليمية، يكون لها الصلاحيات من أجل متابعة تنفيذ تلك التعليمات بالمدارس.

العمل على نقل كافة الرواكد بالمدارس إلى أماكن تخزين مؤقتة، وآمنة من السرقة، والحريق إلى حين البت في إعادة تدويرها أو أن يتم بيعها من خلال عقد مزاد علني.

التأكد من تغطية “البالوعات”، والعمل على حصر أعداد المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الراهن إلى صرف عمومي أو يكون خارج المدرسة خصوصًا في المناطق الريفية.

العمل على إصلاح فيشات الكهرباء، وتغطية الأسلاك الكهربائية المكشوفة في المدارس.

العمل على عزل أي منطقة عمل بطريقة العزل الكامل، من خلال إقامة حائط عازل، يعمل على منع التسرب بشكل بات، مع الاكتفاء بشريط عازل، أو وضع علامة تدل على وجود منطقة عمل.

التأكد من موقف المدارس من ناحية الصيانة البسيطة، مع بيان الوقت المستغرق في أعمال الصيانة.

التأكد من سلامة أسوار جميع المدارس، مع وضع قوائم الملاعب، والأعمدة، والأعلام، وكذلك الأجراس والزجاج، والشبابيك، مع ضروروة وضع طفايات الحريق.

التأكد من خلو جميع المدارس من المراوح الرأسية، مع العمل على تركيب المراوح الحائطية الجانبية.

العمل على إزالة أي أجسام معدنية في المدارس التي قد تتسبب في إيذاء الطلاب.

العمل على إعداد تقارير بصفة أسبوعية، مع وضع خطط من أجل تطوير الأعمال المدرسية.

من يثبت في حقه وجود إهماله أو تقصيره في أداء مهام عمله من القيادات، يعتبر شريك في الجريمة المترتبة على التقصير، وتم إحالته إلى النيابة.

في حالة حدوث سرقة في أحد من المدارس يتحمل قيمة المسروقات كافة العاملين في المدرسة، ويتم خصم قيمة المسروقات من أجورهم.

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