التعليم تشدد التزام واضعى امتحانات نهاية العام لطلاب مراحل النقل بالمنهج

أعلنت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن التزام كافة اللجان الفنية الخاصة بـ واضعي امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، الخاصة بامتحانات النقل، بالمنهج الدراسي المقرر من قبل الوزارة مع الالتزام بالكتاب المدرسي.

وشددت مصادر وزارة التربية والتعليم، على ضرورة أن يتم مراعاة كافة المواصفات الخاصة بورقة الامتحانية لكافة الصفوف والمواد الدراسية خلال وضع أسئلة الامتحانات للعام الدراسي الراهن، مع الالتزام بما تم شرحه إلى جميع الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت المصادر على البعد عن وضع أسئلة من الأجزاء التى قد تم تخصيصها من أجل الإطلاع فقط خلال مقررات التعليمية الخاصة بالمرحلة الابتدائية.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسي الراهن 2018/ 2019 لطلاب مراحل النقل سوف تنطلق مع نهاية شهر أبريل الحالي لعام 2019.

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