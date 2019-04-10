جامعة الأزهر: وقف الامتحانات بإبريل مع تعديل موعدها إلى بعد العيد.. إليكم التفاصيل

أعلن عميد كلية الإعلام بنين في جامعة الأزهر في القاهرة، وهو المشرف على المركز الإعلامي الدكتور غانم السعيد، “إن جامعة الأزهر تدرس خلال الوقت الراهن عقد فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بدلاً من عقد فترة الاختبارات في 25 من شهر مايو القادم لعام 2019.

ودعا الدكتور غانم السعيد في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، كافة عمداء الكليات التابعة لجامعة الأزهر في محافظة القاهرة، والأقاليم بوقف عقد امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري لعام 2018/ 2019 التخلف، والشفوي التي تعقد خلال شهر أبريل الحالي، إلى حين ورود تعليمات أخرى من قبل رئاسة الجامعة، بشأن تحديد فترة امتحانات نهاية العام الدراسي الراهن.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن جامعة الأزهر الشريف قد قررت عقد فترة الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي الجاري في يوم 25 من شهر مايو القادم لعام 2019، إلا أن القرار قد لاقى اعتراضات كثيرة من قبل طلاب الجامعة، بسبب تعارض الامتحانات مع فترة إجازة عيد الفطر.

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