إقامة مدرسة الإنتاج الحربى للتكنولوجيا التطبيقية.. تعرف على موعد فتح باب التقدم إليها

تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير المنظومة التعليمية الخاصة بالتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، والعمل على رفع كفاءة، وجودة التعليم المطبق من خلال المدارس الفنية المصرية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي على إقامة مدرسة خاصة بالإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة السلام، على أن يتم فتح تلك المدرسة، وفتح باب التقديم إلى طلاب الصف الثالث الإعدادي من أجل التحاق بالمدرسة خلال العام الدراسي القادم 2019/ 2020، خلال الأول من شهر يوليو لعام 2019، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية في كافة التخصصات الخاصة بالتكنولوجيا الميكانيكية، والكهرباء، والإلكترونيات.

أعلنت مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنسق مشروع إصلاح التعليم حبيبة عز، أن إقامة مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة السلام، يعد من نتاج التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، ووزارة الإنتاج الحربى من أجل إقامة أول نظام تعليمي يكون خاص بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية في جمهورية مصر العربية قائم تبعًا للمعايير الدولية.

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وأضافت، ان مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل من أجل العمل على ربط المنظومة التعليمية مع مجال الصناعة إلى جانب التدريب العملي،وكذلك التوظيف، عن طريق عقد شراكات بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الشركاء في المجال الصناعي، ومع الهيئات الخاصة باعتماد دولي.

وأوضحت إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم خلالها العمل على تطبيق “نظام الجدارات”، من خلال المناهج الدراسية المقررة، إلى جانب العمل على اتباع نظام تقييم جديد، حيث يولي النظام التعليمي الجديد اهتمام كبير بالطالب والمعلم معًا، من أجل ضمان جودة المنظومة التعليمية الفنية، من جل تهيئة طلاب التعليم الفني بشكل كامل من أجل مواكب إحتياجات سوق العمل القومي، والمحلي، وكذلك سوق العمل الدولي.

أعلن رئيس قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي المهندس ياسر سعودى،أن مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية القائمة في مدينة السلام، حصلت على اعتماد دولي من قبل “مؤسسة بيرسون البريطانية”، إلى جانب إعتماد المدرسة من قبل وزارة التربية والتعليم؟

وأكد أن المدرسة تعمل على منح الطالب “شهادة دبلوم بالتكنولوجيا”، معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وشهادة “BTEC Level 2 & 3″، المعتمدة دوليًا كما تمنح الطالب شهادة دبلوم عالى بالتكنولوجيا من وزارة التعليم العالي، وتمح الطالب شهادة “BTEC Level 5″، المعتمدة دوليًا، إلى جانب منح العديد من الطلاب المميزات مثل حصول الطالب على بيئة تعليمية مميزة، إلى جانب حصول الطالب على تدريب فني، والعمل على تنمية مهارات الطلاب التى تمكنهم من المنافسة الدولية، والتدريب الصيفي في كافة المصانع والشركات الخاصة بالإنتاج الحربي.

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