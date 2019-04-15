بدء الدراسة بمركز التدريب المهني التابع لوزارة الصناعة ببني سويف.. تعرف على شروط

صرحت محافظة بني سويف، عن الشروع في بدء إجراءات الدراسة بشكل فعلي في مركز التدريب المهني القائمة في منطقة بياض العرب الصناعية، والتابع إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة إلى وزارة التجارة والصناعة، وذلك اعتبارا من العام القادم 2019/ 2020.

وأشارت محافظة بني سويف، أن مركز التدريب المهني القائمة في منطقة بياض العرب الصناعية سوف يقبل الطلاب من الجنسين الذكورة والإناث، من الطلاب الحاصلين على “الشهادة الإعدادية العامة، أو الشهادة الإعدادية الأزهرية”.

شروط القبول في مركز التدريب المهني ببني سويف

أن يكون الطالب المتقدم إلى المركز مصري الجنسية.

ألا يزيد السن عن الطالب عن 18 عاما عند وقت التقديم للمركز.

أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى من أجل الالتحاق في المركز تبعًا لتنسيق القبول الذي تحدده مديرية التربية والتعليم ببني سويف.

مميزات تعليم الطالب في المعهد

يحصل الطالب بعد التخرج من المركز على “دبلوم التلمذة الصناعية”، وتلك الدبلومة تعادل الدبلوم الفني الذي يستطيع من خلاله الطالب أن يلتحق بأكثر من عشرين كلية تعليمية، ومنها كلية الهندسة، وكلية التربية بجامعة حلوان.

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كما يستطيع الطالب الالتحاق من خلال حصوله على الدبلومة على الدراسة في المعهد الفني العسكري، كما يتاح إلى الطالب فرص الدراسة النظرية أو الدراسة العلمية والتدريب على مدار 3 سنوات في الأقسام التالية:

قسم الخراطة.

قسم الكهرباء الصناعية.

قسم اللحام.

قسم الألوميتال.

قسم التبريد والتكييف.

قسم الحاسب الآلي.

قسم برادة شبكات.

قسم صيانة الاجهزه.

قسم الملابس الجاهزة.

قسم الماكينات.

كما يتم تدريب الطالب خلال السنة الثالثة من الدراسة بالمركز بواقع يوم واحد فقط للدراسة النظرية، وباقي أيام الأسبوع الدراسة في المصانع المتعاقد معها المركز.

يجدر هنا الإشارة إلى، أن محافظ بني سويف وهو المستشار هاني عبد الجابر، قد أشرف خلال نهاية شهر يناير السابق 2019، على توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، ومصلحة الكفاية الإنتاجية في وزارة التجارة والصناعة من أجل تشغيل “مركز التدريب”، بكامل طاقته من خلال العمل على توفير المدربين.

كما قام محافظ بني سويف بالعمل على تشكيل مجلس أمناء تحت رئاسة السكرتير العام المساعد، وتحت إشراف اللواء تامر أبو النجا من أجل العمل على تطوير مراكز التدريب المهني، ضمن الخطة المتكاملة التي تتبناها خلال الوقت الراهن محافظة بني سويف من أجل دعم قطاع التعليم الفني.