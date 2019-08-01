تنسيق 2019.. 117 ألف طالب وطالبة سجلوا بالمرحلة الثانية

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صرح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق السيد عطا، صباح اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس لعام 2019، أن عدد المتقدمين لتنسيق 2019 خلال المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد سجل حتى الوقت الراهن ما يقرب من 117 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي الجديد 2019/ 2020.

كما أكد السيد عطا، خلال تصريحات صحفية له، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لرغباتهم عبر موقع الإلكتروني للتنسيق، دون وقوع أي شكاوى، موجهًا الطلاب إلى ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة صحيحة،وشدد على إمكانية تغيير الرغبات حتى تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الأحد القادم، وهو موقع غلق الموقع للمرحلة الثانية لتنسيق 2019، ليتم الإعلان عن النتيجة، وبداية المرحلة الثالثة والأخير من تنسيق 2019 لطلاب الثانوية العامة 2018/ 2019.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن تنسيق 2019 خلال المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد قد بدأ صباح أمس الأربعاء الموافق 31 من شهر يوليو، ويستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء يوم الأحد الموافق 4 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019.

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