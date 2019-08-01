تعليم مطروح تعلن عن أعداد الطلاب المؤدين اختبار الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

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أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح الدكتور سمير النيلي، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا من أجل الخضوع لاختبارات الالتحاق بـ “المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة”، الذين سجل عددهم ما يقرب من 4095 طالباً، وأضاف أنه قد تقرر عقد الاختبارات بطريقة إلكترونية للطلاب المتقدمين خلال يومي 5 و 6 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019.

وأوضح وكيل وزارة تعليم بمرسى مطروح، خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس لعام 2019، أن اختبارات الطلاب سوف تتم مراكز التطوير التكنولوجي في المحافظات المصرية، وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان على أرقام جلوس، وكذلك التفاصيل الخاصة بمقار اللجان من خلال “بوابة مركز المعلومات”.

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وأضاف الدكتور سمير النيلي أن عام الراهن قد شهد لأول مرة إتاحة خدمة جديدة من خلال التقدم بطريقة إلكترونية للمدرسة، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بضرورة التيسير على أولياء الأمور، والعمل على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، تتسم بالسرعة والدقة، وعدم إهدار الوقت.

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