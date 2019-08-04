الثلاثاء المقبل.. التنسيق يحدد موعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية

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أعلن سيد عطا؛ المشرف العام على تنسيق وزارة التعليم العالي، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل بحد أقصى.

وأكد عطا في تصريحات صحفية أنه سيتم فتح باب تحويلات الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق قبول الجامعات والمعاهد بنهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية، في حدود النسبة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات وهي الـ10%.

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وانطلقت صباح الأربعاء الماضي أعمال المرحلة الثانية من تنسيق قبول الجامعات والمعاهد 2019 للناجحين في الثانوية العامة، وتستمر أعمال التنسيق حتى الساعة 7 من مساء اليوم الأحد 4 أغسطس، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.