تعليم القاهرة تعلن بدء تطبيق نظام التحويل الإلكتروني

Advertisements

صرحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن البدء في العمل على تطبيق نظام التحويل الإلكتروني الذي يعد تجربة مبدئية وذلك في إدارة عين شمس التعليمية، وإدارة الساحل التعليمية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أنه يجري العمل على قدم وساق من أجل تطبيق البرنامج على إدارات المديرية لعدد 32 إدارة تعليمية، وذلك تيسيرًا على الطلاب وعلى أولياء الأمور، وعلى كافة الجماهير المصرية المتعاملة مع إدارات التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، والعمل على تحقيق لرؤية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في التحول إلى مجتمع رقمي، والسعي من أجل تفعيل كافة الخدمات التعليمية بطريقة إلكترونية.

Advertisements

وقد قام محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتكريم فريق مركز المعلومات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وأثنى على جهودهم بإنشاء برنامج التحويلات الإلكترونية، حيث تم تطبيق التجربة على إداراة عين شمس التعليمية، وإدارة الساحل التعليمية.

أقرا المزيد الثلاثاء المقبل.. التنسيق يحدد موعد الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية