بعد قليل.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

Advertisements

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان اليوم الثلاثاء الـ6 من أغسطس لعام 2019، إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة في الدور الأول لعام 2019، في مؤتمر صحفي.

ويقدم موقع “مصر 365” لقرائه خدمة معرفة نتيجة تسجيل الطلاب لرغباتهم بالمرحلة الثانية للتنسيق لعام 2019، عقب إعلانها من قبل وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء.

Advertisements

كانت أعمال المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات لعام 2019، انطلقت لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة، يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الماضي، بحد أدنى 320 درجة وذلك للشعبة العلمية أي بنسبة 78.05% فأكثر، وللشعبة الأدبية بحد أدنى 279 درجة فأكثر أي بنسبة 68.05%، واستمرت عملية تسجيل الرغبات حتى الساعة الـ12 مساء الأحد الماضي الموافق 4 أغسطس الحالي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالي الطلاب المقرر قبولهم في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات نحو 229978 طالبًا وطالبةً، بواقع 175673 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية، ونحو 54305 طلاب في الشعبة الأدبية.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا