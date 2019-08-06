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ننشر الحد الأدنى لتنسيق 2019 المرحلة الثانية “علمي”

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إليكم.. الحد الأدنى لتنسيق 2019 المرحلة الثانية "علمي"
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صرح المجلس الأعلى للجامعات المصرية عن المؤشرات الأولية الخاصة بتسيق 2019 خلال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، كالتالي:

الشعبة العلمية “علمي علوم وعلمي رياضيات”

الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة من 385.5 درجة بمعدل نجاح بنسبة 94.02%.

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الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بمجموع 372 درجة، بمعدل نجاح بنسبة 90.73%.

الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون الجميلة “عمارة” بمجموع 372 درجة بمعدل نجاح بنسبة 90.73%.

الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض من مجموع 369.5 درجة بمعدل نجاح بنسبة 90.12%.

الحد الأدنى للقبول بكليات الفنون التطبيقية من مجموع 382 درجة، بمعدل نجاح بنسبة 93.19%.

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