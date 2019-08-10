65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

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أعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم للتحويلات وتقليل الاغتراب.

وقال رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق السيد عطا، في بيان صباح اليوم السبت الـ 10 من أغسطس للعام الجاري 2019، أنَّ نحو 65 ألف طالب، من الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بالمرحلتين الأولى والثانية، سجلوا رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب، حتى الآن.

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وأضاف رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق السيد عطا، أنَّ موقعَ التنسيق الإلكتروني مستمرٌ لاستقبال رغبات التحويلات، حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2019، مؤكدًا أنَّ التحويلات تكون في حدود النسبة المسموح بها وهي 10%.

وستكون تحويلات الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي:

أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع. أن يكون التحويل غير المناظر مستوفيًا الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. أن يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط. لا توجد تحويلات ورقية، ويكون التحويل لمرة واحدة فقط.