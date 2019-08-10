السماح للطلاب الأزهر بالتحويل لجامعات والمعاهد الحكومية بمصر وخارجها.. إليكم التفاصيل

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أعلنت جامعة الأزهر عن فتح باب التحويلات بين الأقسام وكليات الجامعة خلال يوم الـ 18 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019، ولمدة شهر كامل.

وقد صدر قرار عن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، بشأن قواعد التحويل بين كليات الجامعة في القاهرة والأقاليم للعام الجامعي الجديد 2019/ 2020.

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وقد نص قرار رئيس جامعة الأزهر، خلال مادته الثالثة على السماح للطلاب المنتظمين، وكذلك طلاب الانتساب بالتحويل إلى الجامعات والمعاهد الحكومية بمصر وخارجها، شريطة التأكد من قبولهم في تلك الجامعات الراغبين في التحويل لها قبل سحب الملفات من الكلية التابعين لها.

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