المدن الجامعية تعلن عن استعدادها لاستقبال الطلاب

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صرحت جامعة القاهرة، عن استمرار التقدم لتنسيق القبول في المدن الجامعية “بنين وبنات” للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة العامة للمدن الجامعية، حتى يوم 15 من شهر نوفمبر القادم لعام 2019، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب، ويقوم الطالب بسحب ملف التقديم عبر نفس الموقع من أجل استكمال كمافة البيانات مع إرفاق المستندات المطلوبة من أجل التقديم في مكتب تنسيق المدن، وذلك اعتبارا من يوم 4 من شهر أغسطس الراهن، وحتى يوم 15 من شهر نوفمبر لعام 2019، وذلك بمدينة الطلبة القائمة بمنطقة بين السرايات للطلاب، أما بالنسبة إلى الطالبات فتكون في مدينة الجيزة.

قواعد االقبول بالمدن الجامعية

وقد قام رئيس الجامعة باعتماد قواعد القبول في المدن الجامعية خلال العام الدراسي القادم 2019/ 2020، والتي تضمنت قواعد للطلاب الجدد الذين سوف يلتحقون بالمرحلة الجامعية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى الطلاب القدامى، وأيضاً الطلاب الوافدين، حيث سوف يتبعون نفس القواعد، وهي كالتالي:

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أن يكون الطالب منتظما في أحدي كليات جامعة القاهرة، بمرحلتي الليسانس، أو البكالوريوس”.

أن يكون مقيما خارج نطاق الـ 50 كيلو متر من جامعة القاهرة.

أن يكون ناجحاً بتقدير جيد.

في حالة توفر أماكن يتم تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول.

ألا يكون وقع علي الطالب إحدى العقوبات من المدينة أو من خلال الكلية التابع لها الطالب.

وقد أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، إن المدن الجامعية سوف تستقبل كل عام مالا يقل عن 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية، ومن أبناء الدول الأجنبية الدارسين في جامعة القاهرة، وأشار إلى أن المدن الجامعية تعمل على توفر الإقامة، وكذلك التغذية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المختلفة للطلاب خلال فترة اقامتهم في المدن الجامعية.

كما أشار رئيس جامعة القاهرة، أن التسكين يتم تبعاً للشروط المعلنة، كما يتم تسكين كافة المتقدمين بالمحافظات النائية التالية:

محافظة أسوان.

محافظة قنا.

محافظةن البحر الأحمر.

محافظة شمال سيناء.

محافظة جنوب سيناء.

الوادي الجديد.

مرسي مطروح.

الواحات البحرية.

وأضاف يتم قبول الطلاب المحولين من جامعات أخري لجامعة القاهرة، وأوضح أن قد تم تخصيص أماكن للطلاب للوافدين على منح تبادل ثقافي، بالإضافة لتخصيص أماكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.

المدن الجامعية للطلاب والطالبات

كما أوضحت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتورة هبه نوح، أن المدن الجامعية مستعدة بكامل طاقتها من أجل استقبال الطلاب الجدد، والطلاب القدامى المقبولين بها في العام الجامعي القادم 2019/ 2020.

تتضمن المدن الجامعية لجامعة القاهرة، مدن للطلبة التالي:

مدينة الطلبة في بين السرايات.

مدينة الطلبة بالشيخ زايد.

المدن الجامعية للطالبات:

مدينة الطالبات بالجيزة.

مدينة الرعاية والبيوت الخارجية.

وقد شهد قطاع المدن الجامعية بجامعة القاهرة، تطويراً خلال العامين السابقين بالبنية الأساسية، وكذلك التجهيزات الخاصة بمطاعم المدن الجامعية، إلى جانب العمل على تطوير الخدمات المقدمة إلى الطلاب.

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