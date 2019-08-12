نظام التعليم الجديد منذ الصف الثاني الابتدائي.. 4 ألوان و4 سنوات

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تستعد خلال الفترة الحالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل انطلاق العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث ينطلق العام الدراسي الجديد خلال يوم 21 من شهر سبتمبر لعام 2019.

ومن أهم استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد هو العمل على تقديم تطبيق نظام التعليم الجديد وهو، “تعليم 2.0″، الذي يصل إلى الصف الثاني الابتدائي، حيث سوف يتم تطبيقه على طلاب الصفوف الدراسية الأربعة التالية:

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مرحلة رياض الأطفال الأولى

مرحلة رياض الأطفال الثانية.

الصف الأول الابتدائي.

الصف الثاني الابتدائي.

يعمل على الطلاب على دراسة النظام التعليمي الجديد باللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، والتربية البدنية والصحية، وباقة متنوعة من التخصصات تضم مواد العلوم، والرياضيات، وكذلك الدراسات الاجتماعية.

يقوم الطلاب في المدارس التي تدرس باللغة العربية بدراسة الباقة المتنوعة التخصصات باللغة العربية، بينما يقوم طلاب مدارس اللغات بدراسة الباقة باللغة الإنجليزية، أو باللغة الفرنسية حسب لغة المدرسة، بالإضافة إلى دراسة كتاب المستوى الرفيع باللغة الإنجليزية “Connect Plus”، للمدارس التي تعد الإنجليزية لغة أولى، والمستوى الرفيع الخاص بالمدرسة إذا كانت لغتها فرنسية.

وقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه من المتعين إدراج فصل مادة الرياضيات عن الباقة متعددة التخصصات بكتاب منفصل.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة إلى المدارس المصرية اليابانية، فمن المتعين لها أن تقوم بدراسة الباقة متعددة التخصصات باللغة الإنجليزية، وليس باللغة العربية اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2019/ 2020، بالإضافة إلى دراسة كتاب المستوى الرفيع Connect Plus.

ثم ينتقل نظام التعليم الجديد المدرج من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا العام إلى الصف الثاني الابتدائي، حيث يدرس الطلاب نفس المواد الدراسة التي تم دراستها خلال الصف الأول الابتدائي، ولكن بشكل أكثر يعد أكثر تعمقاً وفقاً لمصفوفة المدى، والتتابع الذي يتم إجرائها أثناء وضع المناهج الدراسة والتي تم وضع تلك المناهج التعليمية على ضوئها، على أن تحتوي تلك المناهج على نفس المحاور وهي:

من أكون؟

العالم من حولي.

كيف يعمل العالم؟

التواصل.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالعمل على تعميم خطاباً على كافة المديريات التعليمية، بشأن احتفاظ كل معلم بنفس الفصل، الذي كان يدرس فيه خلال الصف الأول الابتدائي لينتقل به إلى الصف الثاني الابتدائي.

ويعتمد هذا النظام على تقييم الصف الثاني الابتدائي، من خلال قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية، والمهام الجماعية، والمهارات الشفهية والتحريرية، وذلك عن طريق استخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو الآتي:

يفوق التوقعات دائمًا ويرمز له باللون الأزرق.

يلبي التوقعات ويرمز له باللون الأخضر.

يلبي التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر.

أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر.

وفي نهاية كل فصل دراسي يتم تسليم ولي الأمر الطالب تقريراً يعبر عن أداء الطالب، طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ، ولن يؤدي الطلاب الاختبارات التقليدية بمنتصف أو خلال نهاية العام الدراسي.

وقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن الوزارة تعمل على التخطيط بشكل أسرع في العمل على تطبيق نظام التعليم الجديد على مجموعة من الصفوف الدراسية خلال العام الواحد، ليصل النظام الجديد إلى الصف الثاني الثانوي على نحو ستة سنوات بدلًا من اثنى عشر عاماً، إلا أن الوزارة لم تفصح حتى الوقت الراهن عن موعد التنفيذ.​

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