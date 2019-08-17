ننشر الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2019

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديد الحد الأدنى للقبول لطلاب الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام الـ 3 سنوات بنسبة 60% فأكثر لدبلوم المدارس الثانوية “التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق”، وبنسبة 75% فأكثر إلى طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية.

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى لقبول طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات، وطلاب دبلوم المعاهد الفنية التابعة إلى وزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر بالنسبة للدبلومات الخاصة بالمعاهد الفنية المتوسطة “التجارية، والصناعية، والسياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية”

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أما بالنسبة إلى دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة إلى وزارة التعليم العالي بنسبة 60% فأكثر لدبلوم المدارس المتقدمة “التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحة والفنادق”، نظام الـ5 سنوات.

وتابعت الوزارة أن التنسيق من نسبة 75% فأكثر بالنسبة إلى طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض “شعبة تمريض”، التابعة للجامعات.

أما فيما يخص الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته تقل عن نسبة 75% حتى نسبة 65%، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يتم تقديم أوراق طلاب التعليم الفني مباشرة في المعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بتلك المعاهد.

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