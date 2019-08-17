عقب نتائج التحويلات.. تعرف على موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول في الجامعات أمام طلاب الثانوية العامة، وكذا الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للتنسيق، عقب يوم الثلاثاء الموافق الـ20 من أغسطس لعام 2019، إثر ظهور نتائج التحويلات للطلاب.

ويواصل طلاب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للتنسيق القبول بالجامعات تسجيل رغبات التحويل، من أجل تقليل اغترابهم، ويستمر الموقع الرسمي للتنسيق في تلقي طلبات التسجيل، حتى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 20 أغسطس الجاري.

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وقال رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق السيد عطا، إن نحو 86 ألف طالبٍ من طلاب المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق سجَّلوا رغباتهم في التحويل من الكليات والمعاهد، حتى أمس الجمعة 16 أغسطس الجاري، وذلك لتقليل اغترابهم.

يشار إلى أنَّ وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أكد في تصريحات سابقة، أنَّ من المقرر فتح باب التقديم في التنسيق للقبول بالجامعات أمام طلاب المرحلة الثالثة، وذلك للطلاب الحاصلين على نحو 50% من مجموع الدرجات في الشعبتين العلمية والأدبية.

وأوضح زوير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق سيجرى تجيل إعلانها حتى يُسجل الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة رغبات بتنسيق القبولبالكليات، وبعدها سيتم إعلان نتيجة الترشيحات كاملة لجميع الطلاب.

كان رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق السيد عطا، أكد أنَّ 86 ألف طالبٍ من طلاب المرحلتين الأولى والثانية، سجلوا رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب، حتى الآن، مؤكدا أن موقع التنسيق مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى، الثلاثاء المقبل 20 أغسطس، وأنَّ التحويلات ستكون في حدود النسبة المقررة بنحو 10%، كما أنَّها ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وفقًا للشروط والقواعد المنظمة في هذا الشأن، وهي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع. التحويل غير المناظر يكون استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط. لا توجد تحويلات ورقية. التحويل يكون لمرة واحدة فقط.