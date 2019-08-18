وزير التعليم العالي: الامتحان الإلكتروني يقيس مستوى طلبة الجامعات

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أوضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، أن هناك عدد من المعايير الدولية في الأسئلة التي تقيس مهارات الخريجين، والتي بدأ تنفيذها في قطاع الطب، ثم توسعت التجربة في 28 محافظة، لتنتشر بكل القطاعات الصحية.

وقال عبدالغفار في كلمته باحتفالية عيد العلم الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الأحد، إن هناك بنوكًا للأسئلة تدرج خلالها الأسئلة بنفس التوقيت لكل طالب دون التدخل من أي عنصر بشري لقياس كم المعلومات والقدرات لكل طالب.

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة رفع البنية التحتية في الجامعات لاستيعاب ذلك، حتى تستطيع الوزارة من تعميم الامتحان في كل قطاعات التخصصات الأخرى، ويتمكن الطالب من معرفة مقدار نفسه.

كما أوضح الوزير إن الامتحان الإلكتروني معيار يقيس مستوى الطلاب، موكدًا أن هناك الكثير من الطلاب حصلوا على امتياز، إلا أنهم لم يحصلوا على نفس التقدير عند خضوعهم للامتحان.