استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. إطلاق تطبيق “أدرس في مصر”

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أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تطوير تطبيق “ادرس في مصر”، والذي تم إطلاقه من قبل الوزارة خلال الأسبوع السابق، جاء تلك التصريحات من الوزير خلال فعاليات الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار مع ممثلي الشركة المنفذة للتطبيق صباح اليوم الاثنين في مقر الوزارة.

حضر فعاليات اجتماع اليوم الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الفنية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي للوزارة، والدكتور رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

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إشادة خالد عبدالغفار بتطبيق “أدرس في مصر”

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار خلال بداية فعاليات الاجتماع الذي عقد اليوم بالانطلاقة التي تعد الأولى لتطبيق “ادرس في مصر”، والصورة الإيجابية التي ظهر بها هذا التطبيق، كأحد عناصر جذب الطلاب الوافدين من أجل الدراسة بالجامعات المصرية.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل على تطوير تطبيق “ادرس في مصر”، بشكل دائم ومستمر، وذلك من خلال ربط التطبيق الإلكتروني بكل ما هو جديد بالجامعات المصرية الحكومية، والجامعات الخاصة وكذلك الجامعات الأهلية كافة أفرع الجامعات الأجنبية بشكل دوري، وذلك من خلال ربط المواقع الإلكترونية للجامعات بهذا التطبيق، من أجل تسهيل الحصول على المعلومات الخاصة بالجامعات المصرية ومنظومة التعليم العالي في مصر.

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة إبراز أن التطبيق الإلكتروني يحتوي على نسخة باللغة الانجليزية، وجاري إعداد نسخة ثالثة سوف تكون باللغة الفرنسية.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، وتقديم الخدمات التعليمية إلى الطلاب الجدد عبر هذا التطبيق، وذلك من خلال دعم التطبيق بكافة المعلومات اللازمة عن الكليات، وعن جميع الأقسام، والجامعات الجديدة، ليس فقط كل ما يتعلق بالدراسة في التعليم العالي، ولكن يجب أن يقدم التطبيق معلومات عن المدينة المقام عليها الجامعة من حيث أماكن الإقامة، وكذلك وسائل المواصلات، وأبرز معالم في تلك المنطقة، ودور ذلك في تنشيط حركة السياحة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المستهدف ليس فقط المعلومات الدراسية، ولكن العمل على إتاحة معلومات تساعد الطلاب الوافدين على معرفة أماكن معيشتهم، وكافة وسائل الترفيه الخاصة بهم.

خالد عبدالغفار: يرحب بانضمام جامعة الأزهر لتطبيق “أدرس في مصر”

كما رحب الدكتور خالد عبدالغفار خلال فعاليات الاجتماع الذي عقد اليوم بانضمام جامعة الأزهر إلى تطبيق “أدرس في مصر” كواحدة من الكيانات التعليمية الأساسية بالدولة المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة تخصيص مكان من أجل إدارة التطبيق الإلكتروني بإدارة الطلاب الوافدين، وما يتعلق بهم داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على تسهيل مهمة دعمه بالمعلومات بشكل دائم ومستمر، ودور ذلك أيضا في العمل على إتاحة المجال من أجل نشر التطبيق بشكل أوسع من خلال التطوير المستمر، والعمل على فتح المجال للجامعات الخاصة من أجل الإعلان عن برامجها الدراسية من خلال هذا التطبيق الإلكتروني.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا كمال على أن هناك إدارة خاصة بالتسويق قائمة بمبنى الوافدين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستعدادها الكامل لإدارة كل ما هو جديد في تطبيق “أدرس في مصر”، وتغذية هذا التطبيق بالمعلومات اللازمة له بشكل دائم ومستمر.

كما أضاف الدكتور عادل عبدالغفار على أهمية العمل على نشر البيانات الإعلامية، ونشر الفيديوهات المتعلقة الخاصة بأخبار الجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر التطبيق الإلكتروني، والتي تهم الطالب الوافد، وتهم الطالب المصري أيضاً على حدٍ سواء.

ومن جانبه فقد شدد رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لتطبيق “أدرس في مصر” على النجاح الذي حققه هذا التطبيق منذ أن تم انطلاقه، وأشار إلى تزايد عدد الزائرين إلى موقع التطبيق، وتحميله من داخل وخارج الدولة المصرية.

وأضاف أن الشركة المنفذة لتطبيق “أدرس في مصر”، تعمل خلال الوقت الراهن على تطوير التطبيق تبعاًَ لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون بـ 3 لغات هي، “اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية”، من أجل استهداف الطلاب العرب، والطلاب الأفارقة للدراسة في الدولة المصرية.

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