خطوات وإجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة القاهرة

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بدأ إجراء الكشف الطبي لالتحاق الطلاب الجدد بالعام الدراسي 2019 ـ 2020، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 27 من أغسطس الجاري، وينتهي يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر المقبل لقبول الطلاب الجدد بجامعة القاهرة حسبما أعلنت الجامعة في بيان لها.

ويتوجه من تخلف عن الموعد المحدد المخصص لكليته للكشف من يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر إلى يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر، مع ضرورة التزام الطالب بالموعد المحدد له للكشف، حسبما أشارت جامعة القاهرة في بيان لها.

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إجراءات الكشف الطبي

ويبدأ الكشف الطبي بمقر مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة، من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحًا “طالبات” ومن الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30 ظهرًا.

يتم إجراء تحليل فيروس “C” لجميع الطلاب المتقدمين بصفة إجبارية.

على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى أصل و2 صورة من إيصال سداد فوري، بجانب صورتان شخصيتان في حالة عدم معرفة تحميل الصورة على الموقع.

ويجرى سداد مبلغ 20 جنيهًا رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ “فوري”.

خطوات التقديم للكشف الطبي إلكترونيًا

1- يسجل الطالب ويملئ الاستبيان الطبي من الموقع الرسمي للجامعة.

2- الحصول على رقم الطالب والرقم السري (مع الاحتفاظ به لإتمام عملية التسجيل قبل التوجه إلى الكشف الطبي).

3- الحصول على كود الدفع لرسوم الكشف الطبي عن طريق فوري (20 جنيهًا رسوم الكشف الطبي + جنيهان رسوم الخدمة) وإحضار إيصال السداد عند التوجه للكشف الطبي).

4- طباعة طلب استخراج بطاقة البنك.

5- تحميل الصورة الشخصية وتسجيل البيانات.

6- طباعة الاستمارة والتوجه إلى الكشف الطبي حسب الموعد المسجل في الاستمارة.