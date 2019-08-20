صفحات الغش الإلكترونية تداولت امتحان الأحياء والجغرافيا للثانوية العام بالدور الثاني

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تداولت اليوم الثلاثاء صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً خاصة بأوراق امتحان الأحياء، وأمتحان الجغرافيا بعد مرور دقائق قليلة من انطلاق امتحان الثانوية العامة للدور الثاني.

وقد بدأ طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، لليوم الرابع على التوالي، حيث أدى ما يقرب من 5095 طالب وطالبة من شعبة “علمي علوم” امتحان الأحياء.

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كما أدى ما يقرب من طلاب شعبة علمي رياضة، امتحان مادة الرياضيات البحتة، التفاضل والتكامل، بإجمالي عدد طلاب يصل إلى 3558 طالب وطالبة خلال امتحانات الدور الثاني، ويواجه طلاب الشعبة الأدبي امتحان الجغرافيا، بإجمالي عدد طلاب يصل إلى 3907 طالب، وطالبة.

كما يواصل الطلاب المكفوفون أداء امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لعام 2018/ 2019، حيث أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى “ورقة ثانية”، لعدد 1 طالب، وامتحان مادة علم الاجتماع، لـ 1 طالب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني تتابع عن كثبب المصادر التي قامت بتداول امتحانات الدور الثاني من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تسريب امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

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