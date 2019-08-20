الرئيس يؤكد على أهمية صياغة ثقافة التطوير بمنظومة التعليم

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عقد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات اجتماع عقد مع رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حيث قام وزير التعليم بتناول آخر تطورات المشروع القومي الخاصة بمنظومة تطوير التعليم بمصر، وكذلك تم عرض استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020.

وقد أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد على أهمية عملية صياغة ثقافة التغيير، وأهمية تطوير التعليم في مصر من خلال المنظومة التعليمية الجديدة، بإطار النهج الاستراتيجي للدولة المصرية الهادفة إلى بناء الإنسان المصري من جميع الجوانب، وقد وجه في هذا الصدد بضرورة الإسراع في العمل على تطبيق النظام التعليمي الجديد، الذي بدأ العمل على تفعيله خلال مرحلة رياض الأطفال منذ شهر سبتمبر لعام 2018، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه، والعمل على تعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية.

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وأشار إلى أن رئيس الدولة المصرية قد وجه ضرورة العمل على الاستمرار بنظام التقييم الجديد بمرحلة الثانوية العامة، والاستفادة من البنية التحتية الخاصة بمنظومة الاختبارات الإلكترونية، مع ضرورة التوسع فيها، بالتوازي مع العمل على تطوير بنك المعرفة المصري، والارتقاء بمحتواه من أجل خدمة بكافة المراحل التعليمية بمصر، بالإضافة إلى دراسة تطوير منظومة المعلمين بمصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجمهورية أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قد عرض خلال فعاليات الاجتماع الذي عقدت فعالياته اليوم عن آخر الاستعدادات، والخطة الخاصة بأنشطة العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، وما تتضمنه من مبادرات، وما تشملة من إجراءات سوف يتم إجرائها تباعاً بإطار مشروع تطوير منظومة التعليم، بالإضافة لتصور الوزارة من أجل العمل على إنهاء مشكلة كثافة الفصول المدرسية.

كما استعرض الدكتور طارق شوقي الخطوات التنفيذية الأساسية الخاصة بلتطبيق النظام المصري الجديد للتعليم، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الصف الثاني الابتدائي، إلى جانب عرض نتائج تلك التجربة ونظام التقييم الجديد بمرحلة الثانوية العامة خلال العام الدراسي السابق 2018/ 2019، وأكد أن ما تقوم به الدولة المصرية خلال الوقت الراهن بمجال تطوير التعليم يسير بخطى ثابتة، ويحظى بإشادة من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة بهذا المجال.

وفي السياق ذاته، قد قام وزير التربية والتعليم بعرض الموقف التنفيذي الخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية للمنظومة التعليمية الجديدة، بالإضافة إلى عرض موقف بنك المعرفة المصري، وكيفية التوسع بدوره، واستخداماته كمنصة قومية خاصة بالعلم والمعرفة والبحث العلمي.

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