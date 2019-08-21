مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي صناعي 5 سنوات

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نتعرف من خلال هذا التقرير على مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والتي يترقب الطلاب إعلان نتيجتها، بعد التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية للرغبات.

ونركز في هذا الموضوع على نشر مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي نظام 5 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، حتى يتعرف الطلاب بشكل مبدأي على توقعات الكلية أو المعهد الذي سيلتحق به خلال العام الجامعي الجديد 2019 – 2020.

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ويعتبر تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي 5 سنوات الوارد في هذا التقرير مؤشرات فقط لطلاب الدبلوم الصناعي ليتمكن من معرفة درجات القبول في الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي في العام الماضي، والتي لن تختلف كثيرا عن تنسيق هذا العام.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي 5 سنوات

الكلية الحد الأدنى هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 97.94 هندسة قنا 96.90 هندسة أسوان 96.17 هندسة كفر الشيخ 95.56 هندسة الفيوم 95.44 هندسة سوهاج 95.44 هندسة بني سويف 94.95 هندسة الاسكندريه 94.78 هندسة القاهره 94.75 هندسة طنطا 94.72 هندسة الاسماعيلية 94.61 هندسة المطريه جامعة حلوان 94.55 هندسة السويس 94.25 هندسة شبرا بنها 94.22 كلية هندسة بنها 93.89 هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 93.83 هندسة دمياط 93.72 هندسة حلوان 93.61 هندسة المنصوره 93.61 هندسة بور سعيد 93.56 هندسة اسيوط 93.50 هندسة عين شمس 93.42 هندسة الزقازيق 93.40 هندسة المنيا 93.39 كلية هندسة الطاقة بأسوان 93.33 هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية 93.33 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 92.56 تربية حلوان 92.39 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 92.06 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 91.95 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 91.94 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 91.94 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 91.78 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 91.72 تربية جامعة السويس 91.67 تربية المنيا 91.55 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 91.50 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.30 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 91.17 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 91.15 كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان 90.94 معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 90.89 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 90.80 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 90.75 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 90.67 معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 90.61 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 90.45 معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 90.39 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 90.33 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 90.30 معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 90.28 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 90.11 معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 89.90 عالي هندسة بلبيس 89.67 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 89.67 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 89.61 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 89.50 نوعية طنطا 89.44 كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 89.35 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 89.33 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 89.22 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 88.90 كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 88.44 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 88.40 الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 88.00 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 87.94 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 87.90 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 87.83 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 87.70 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.70 كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج 87.70 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.25 نوعية عباسيه 86.95 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 86.80 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 86.78 نوعية كفر الشيخ 86.56 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 86.35 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 86.28 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 86.25 كلية الآثار بالاقصر 85.78 تربية نوعية اسوان 85.50 نوعية قنا 85.30 نوعية اشمون 85.20 نوعية بنها 85.10 نوعية بور سعيد 85.05 نوعية الفيوم 84.15 نوعية جامعة دمياط 84.05 نوعية الزقازيق 84.00 نوعية المنصوره 83.89 تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة 83.40 نوعية المنيا 82.65 تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة 82.61 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 82.22 العالي ترميم الآثار بأبي قير 81.85 فنون تطبيقيه حلوان 79.75 اقتصاد منزلى حلوان 79.45 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 79.44 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 79.28 اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية 78.30 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 78.00 كلية الاثار ج اسوان 77.89 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 77.84 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 77.80 كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش 77.39 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 77.17 معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 76.56 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.30 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 75.40 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 75.33 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 75.33 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 75.15 اثار القاهره 75.00 اثار دمياط 75.00 الاثار بصان الحجر ج الزقازيق 75.00 الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية 75.00 فنون جميله فنون المنيا 75.00 فنون جميله فنون الاقصر 75.00 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 75.00 كلية الآثار سوهاج 75.00 كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 75.00 فنون جميله فنون ج الاسكندريه 75.00 فنون جميله عماره ج الاسكندريه 75.00 فنون تطبيقية جامعة دمياط 75.00 اثار قنا جنوب الوادي 75.00 اثار الفيوم 75.00 زراعه مشتهر 75.00 فنون جميله عماره المنيا 75.00 فنون جميله فنون حلوان 75.00 فنون جميله عماره ج حلوان 75.00 كلية الفنون التطبيقية ببنها 75.00 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 74.06 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 73.56 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 73.39 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 72.78 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 60.22

الكليات التكنولوجية

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن إمكانة التحاق طلاب الدبلومات الفنية بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام السنوات الثلاث

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.