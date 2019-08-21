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مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي صناعي 5 سنوات

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تنسيق الدبلومات الفنية 2019
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نتعرف من خلال هذا التقرير على مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والتي يترقب الطلاب إعلان نتيجتها، بعد التسجيل على موقع بوابة الحكومة المصرية للرغبات.

ونركز في هذا الموضوع على نشر مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي نظام 5 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، حتى يتعرف الطلاب بشكل مبدأي على توقعات الكلية أو المعهد الذي سيلتحق به خلال العام الجامعي الجديد 2019 – 2020.

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ويعتبر تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي 5 سنوات الوارد في هذا التقرير مؤشرات فقط لطلاب الدبلوم الصناعي ليتمكن من معرفة درجات القبول في الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي في العام الماضي، والتي لن تختلف كثيرا عن تنسيق هذا العام.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي 5 سنوات

الكلية الحد الأدنى
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس97.94
هندسة قنا96.90
هندسة أسوان96.17
هندسة كفر الشيخ95.56
هندسة الفيوم95.44
هندسة سوهاج95.44
هندسة بني سويف94.95
هندسة الاسكندريه94.78
هندسة القاهره94.75
هندسة طنطا94.72
هندسة الاسماعيلية94.61
هندسة المطريه جامعة حلوان94.55
هندسة السويس94.25
هندسة شبرا بنها94.22
كلية هندسة بنها93.89
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية93.83
هندسة دمياط93.72
هندسة حلوان93.61
هندسة المنصوره93.61
هندسة بور سعيد93.56
هندسة اسيوط93.50
هندسة عين شمس93.42
هندسة الزقازيق93.40
هندسة المنيا93.39
كلية هندسة الطاقة بأسوان93.33
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية93.33
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات92.56
تربية حلوان92.39
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية92.06
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس91.95
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر91.94
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة91.94
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم91.78
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ91.72
تربية جامعة السويس91.67
تربية المنيا91.55
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس91.50
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا91.30
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية91.17
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات91.15
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان90.94
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات90.89
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو90.80
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة90.75
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى90.67
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات90.61
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية90.45
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية90.39
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر90.33
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج90.30
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات90.28
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام90.11
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات89.90
عالي هندسة بلبيس89.67
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة89.67
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت89.61
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج89.50
نوعية طنطا89.44
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس89.35
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة89.33
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط89.22
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى88.90
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف88.44
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق88.40
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات88.00
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه87.94
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم87.90
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس87.83
المعهد العالى للهندسة بالمنيا87.70
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة87.70
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج87.70
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة87.25
نوعية عباسيه86.95
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة86.80
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة86.78
نوعية كفر الشيخ86.56
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش86.35
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا86.28
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان86.25
كلية الآثار بالاقصر85.78
تربية نوعية اسوان85.50
نوعية قنا85.30
نوعية اشمون85.20
نوعية بنها85.10
نوعية بور سعيد85.05
نوعية الفيوم84.15
نوعية جامعة دمياط84.05
نوعية الزقازيق84.00
نوعية المنصوره83.89
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة83.40
نوعية المنيا82.65
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة82.61
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.82.22
العالي ترميم الآثار بأبي قير81.85
فنون تطبيقيه حلوان79.75
اقتصاد منزلى حلوان79.45
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية79.44
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية79.28
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية78.30
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم78.00
كلية الاثار ج اسوان77.89
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)77.84
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة77.80
كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش77.39
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية77.17
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية76.56
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا76.30
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية75.40
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)75.33
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية75.33
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال75.15
اثار القاهره75.00
اثار دمياط75.00
الاثار بصان الحجر ج الزقازيق75.00
الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية75.00
فنون جميله فنون المنيا75.00
فنون جميله فنون الاقصر75.00
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة75.00
كلية الآثار سوهاج75.00
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف75.00
فنون جميله فنون ج الاسكندريه75.00
فنون جميله عماره ج الاسكندريه75.00
فنون تطبيقية جامعة دمياط75.00
اثار قنا جنوب الوادي75.00
اثار الفيوم75.00
زراعه مشتهر75.00
فنون جميله عماره المنيا75.00
فنون جميله فنون حلوان75.00
فنون جميله عماره ج حلوان75.00
كلية الفنون التطبيقية ببنها75.00
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال74.06
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية73.56
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر73.39
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج72.78
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)60.22

الكليات التكنولوجية

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن إمكانة التحاق طلاب الدبلومات الفنية بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة  مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام السنوات الثلاث

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.

 

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