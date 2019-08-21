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مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي صناعي 3 سنوات

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تنسيق الدبلومات الفنية 2019
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ننشر في هذا الموضوع المقدم لكم من موقع مصر 365 مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والتي من المنتظر إعلان النتيجة النهائية لها خلال أيام قليلة، بالنسبة للطلاب الذين سجلوا رغباتهم على موقع بوابة الحكومة المصرية المخصص للتنسيق.

ونود أن نشير إلى أن هذا الموضوع يتناول بشكل مخصص مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي نظام 3 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، بهدف أن يتعرف الطلاب على الكلية أو المعهد الذي سيلتحق به من خلال مقارنة درجاته في الدبلوم الفني بدرجات القبول في الكليات والمعاهد بحسب تنسيق العام الماضي.

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ويعتبر تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي 3 سنوات الذي نتناوله في هذا التقرير بشكل مفصل، ما هو إلا مجرد مؤشرات مبدأية أو خطوط عريضة يستطيع الطلاب من خلالها توقع الكلية أو المعهد الذي يتناسب مع درجاته في تنسيق العام الماض، ولكن هذا المئشر مهم جدا.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي 3 سنوات

الكلية الحد الأدنى
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية97.57
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس97.19
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية96.71
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا96.43
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة96.36
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية95.43
معهد فني صحى طنطا95.43
تربية حلوان95.00
معهد فني صحى المنصوره94.71
معهد فني صحى الزقازيق94.57
معهد فني صحى الاسكندريه94.43
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى94.00
كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان93.64
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ93.57
كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس92.71
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر92.37
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو92.29
كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف92.29
معهد فني صحى بنها92.29
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة92.21
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة92.14
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس92.11
كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج91.93
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج91.93
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة91.86
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات91.57
معهد فني صحى اسيوط91.43
معهد فني صحى سوهاج91.43
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام91.29
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر91.28
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية91.14
اقتصاد منزلى حلوان91.14
كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش90.86
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية90.43
معهد فني صحى اسوان90.43
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط90.21
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان90.18
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة90.14
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام90.14
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية90.07
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة90.00
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات90.00
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات89.82
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق89.82
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة89.71
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات89.71
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى89.57
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا89.50
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات89.43
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات89.42
معهد فني صحى امبابة89.30
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس89.30
المعهد العالى للهندسة بالمنيا89.29
معهد فني صحى بور سعيد89.29
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج89.29
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم89.00
عالي هندسة بلبيس89.00
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم88.85
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت88.79
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه88.60
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش88.51
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة88.25
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب88.00
المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم87.86
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية87.00
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة86.57
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد85.86
معهد فنى صحى ج جنوب الوادى84.33
الفني لترميم الآثار بالاقصر82.71
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية82.14
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.81.85
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر81.57
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية81.28
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان80.71
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية79.30
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية79.00
ك.ت. فني صناعى اسكندرية78.43
ك.ت. فني صناعى الصحافه77.71
العالي ترميم الآثار بأبي قير77.71
اثار القاهره77.24
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا76.85
ك.ت. فني صناعى بنها76.71
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى76.57
ك.ت. فني صناعى سوهاج75.71
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين75.00
ك.ت. فني صناعى المطريه75.00
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر75.00
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه74.86
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه74.33
ك.ت. فني صناعى الزقازيق74.14
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط74.14
ك.ت. فني صناعى شبرا73.85
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة73.71
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف73.43
ك.ت. فني صناعى اسوان73.14
ك.ت. فني صناعى قويسنا73.00
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)73.00
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم72.85
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة72.71
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية72.57
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا72.57
ك.ت. فني صناعى بور سعيد72.36
ك.ت. فني صناعى قنا72.29
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية72.14
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء72.14
تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات72.00
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان71.71
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية71.71
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط71.57
تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات71.43
اثار الفيوم71.20
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال71.17
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات71.14
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال71.14
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا71.00
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق70.86
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر70.86
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)70.71
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)70.57
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ70.50
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية70.36
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ70.33
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره70.29
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول70.21
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية70.18
العالي حاسبات و نظم تجمع أول70.00
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال70.00
كلية الآثار بالاقصر70.00
كلية الآثار سوهاج70.00
اثار قنا جنوب الوادي70.00
اثار دمياط70.00
الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية70.00
الاثار بصان الحجر ج الزقازيق70.00
كلية الاثار ج اسوان70.00
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية69.85
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة69.43
تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات69.40
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت69.30
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة69.29
نظم معلومات ادارية قطاميه69.28
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة69.14
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية)69.14
تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات69.00
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم69.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج68.86
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية68.80
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية68.71
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف68.71
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)68.57
تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات68.43
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس68.14
تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات68.14
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية68.07
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة67.71
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية67.57
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية67.57
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى67.43
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط67.29
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير67.14
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح67.14
تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات67.14
تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات66.86
المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة66.57
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر66.29
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية66.29
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية66.14
تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات66.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة65.86
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية65.85
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم65.71
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية65.71
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية65.57
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى65.57
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية65.57
تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات65.57
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)65.29
تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات65.00
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره64.43
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر64.29
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس64.29
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار63.57
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش63.43
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية63.43
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية63.14
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية63.00
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم63.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية63.00
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)62.71
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي62.67
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم62.40
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول62.28
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة61.71
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال61.42
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)61.40
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية60.85
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم60.43
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة60.43

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة  مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.

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