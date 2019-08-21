مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي صناعي 3 سنوات

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ننشر في هذا الموضوع المقدم لكم من موقع مصر 365 مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والتي من المنتظر إعلان النتيجة النهائية لها خلال أيام قليلة، بالنسبة للطلاب الذين سجلوا رغباتهم على موقع بوابة الحكومة المصرية المخصص للتنسيق.

ونود أن نشير إلى أن هذا الموضوع يتناول بشكل مخصص مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي نظام 3 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، بهدف أن يتعرف الطلاب على الكلية أو المعهد الذي سيلتحق به من خلال مقارنة درجاته في الدبلوم الفني بدرجات القبول في الكليات والمعاهد بحسب تنسيق العام الماضي.

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ويعتبر تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي 3 سنوات الذي نتناوله في هذا التقرير بشكل مفصل، ما هو إلا مجرد مؤشرات مبدأية أو خطوط عريضة يستطيع الطلاب من خلالها توقع الكلية أو المعهد الذي يتناسب مع درجاته في تنسيق العام الماض، ولكن هذا المئشر مهم جدا.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي صناعي 3 سنوات

الكلية الحد الأدنى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 97.57 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 97.19 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 96.71 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 96.43 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.36 معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 95.43 معهد فني صحى طنطا 95.43 تربية حلوان 95.00 معهد فني صحى المنصوره 94.71 معهد فني صحى الزقازيق 94.57 معهد فني صحى الاسكندريه 94.43 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 94.00 كلية التعليم الصناعى جامعة حلوان 93.64 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 93.57 كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 92.71 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 92.37 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 92.29 كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 92.29 معهد فني صحى بنها 92.29 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 92.21 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 92.14 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 92.11 كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج 91.93 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 91.93 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 91.86 معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 91.57 معهد فني صحى اسيوط 91.43 معهد فني صحى سوهاج 91.43 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 91.29 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 91.28 اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية 91.14 اقتصاد منزلى حلوان 91.14 كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش 90.86 المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 90.43 معهد فني صحى اسوان 90.43 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 90.21 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 90.18 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 90.14 المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 90.14 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 90.07 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 90.00 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 90.00 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 89.82 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 89.82 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 89.71 معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 89.71 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 89.57 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 89.50 معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 89.43 معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 89.42 معهد فني صحى امبابة 89.30 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 89.30 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 89.29 معهد فني صحى بور سعيد 89.29 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 89.29 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 89.00 عالي هندسة بلبيس 89.00 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 88.85 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 88.79 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 88.60 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 88.51 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 88.25 ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 88.00 المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم 87.86 مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 87.00 الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 86.57 ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 85.86 معهد فنى صحى ج جنوب الوادى 84.33 الفني لترميم الآثار بالاقصر 82.71 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 82.14 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 81.85 جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 81.57 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 81.28 ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 80.71 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 79.30 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 79.00 ك.ت. فني صناعى اسكندرية 78.43 ك.ت. فني صناعى الصحافه 77.71 العالي ترميم الآثار بأبي قير 77.71 اثار القاهره 77.24 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.85 ك.ت. فني صناعى بنها 76.71 ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 76.57 ك.ت. فني صناعى سوهاج 75.71 ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 75.00 ك.ت. فني صناعى المطريه 75.00 ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 75.00 ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 74.86 ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 74.33 ك.ت. فني صناعى الزقازيق 74.14 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 74.14 ك.ت. فني صناعى شبرا 73.85 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 73.71 ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 73.43 ك.ت. فني صناعى اسوان 73.14 ك.ت. فني صناعى قويسنا 73.00 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 73.00 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 72.85 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 72.71 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 72.57 ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 72.57 ك.ت. فني صناعى بور سعيد 72.36 ك.ت. فني صناعى قنا 72.29 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 72.14 ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 72.14 تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 72.00 ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 71.71 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 71.71 ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 71.57 تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 71.43 اثار الفيوم 71.20 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 71.17 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 71.14 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 71.14 ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 71.00 ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 70.86 ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 70.86 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 70.71 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 70.57 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 70.50 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 70.36 ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 70.33 ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 70.29 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 70.21 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 70.18 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 70.00 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 70.00 كلية الآثار بالاقصر 70.00 كلية الآثار سوهاج 70.00 اثار قنا جنوب الوادي 70.00 اثار دمياط 70.00 الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية 70.00 الاثار بصان الحجر ج الزقازيق 70.00 كلية الاثار ج اسوان 70.00 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 69.85 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 69.43 تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات 69.40 المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 69.30 مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 69.29 نظم معلومات ادارية قطاميه 69.28 معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 69.14 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) 69.14 تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات 69.00 الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 69.00 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 68.86 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 68.80 العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 68.71 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 68.71 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 68.57 تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 68.43 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 68.14 تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 68.14 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 68.07 المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 67.71 القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 67.57 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 67.57 المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 67.43 العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 67.29 العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 67.14 التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 67.14 تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 67.14 تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 66.86 المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 66.57 العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 66.29 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 66.29 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 66.14 تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 66.00 المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 65.86 العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 65.85 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 65.71 العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 65.71 معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 65.57 طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 65.57 المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 65.57 تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 65.57 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 65.29 تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 65.00 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 64.43 العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 64.29 العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 64.29 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 63.57 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 63.43 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 63.43 طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 63.14 رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 63.00 طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 63.00 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 63.00 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 62.71 عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 62.67 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 62.40 القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 62.28 المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 61.71 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال 61.42 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 61.40 عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 60.85 معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 60.43 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة 60.43

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.