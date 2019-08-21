تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي تجاري 5 سنوات

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يقدم موقع مصر 365 مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والتي سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية لها خلال أيام قليلة، بالنسبة للطلاب الذين سجلوا رغباتهم على موقع بوابة الحكومة المصرية المخصص للتنسيق.

وذكر أن هذا التقرير سيتناول بشكل مفصل مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي تجاري نظام 5 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، حتي يتعرف طلاب الدبلومات الفنية على الكليات أو المعاهد الذي سيلتحقون بها، بعد مقارنة درجاتهم التي حصلوا عليها والحدود الدنيا للقبول بالكليات العام الماضي.

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ونحاول في هذا الموضوع استعراض تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي تجاري 5 سنوات بشكل مفصل، حتى يكون بمثابة مؤشرات مبدأية يستطيع الطلاب من خلالها توقع الكلية أو المعهد الذي يتناسب مع درجاتهم في تنسيق العام الماضي.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي تجاري 5 سنوات

وقبل أن نوضح لكم الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمعاهد المتاحة بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية ثانوي تجاري نظام 5 سنوات، نشير إلى أن من بين الكليات المتاحة لهؤلاء الطلاب، كليات التجارة والحقوق والعديد من المعاهد العليا، التابعة لوزارة التعليم العالي، بمختلف الجامعات المصرية.

الكلية الحد الأدنى تجارة قنا ج جنوب الوادي 88.40 تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي 86.33 تجاره جامعة السويس 86.20 كلية تجارة ج أسوان 86.20 تجارة انتساب موجه اسوان 84.90 تجاره الاسكندريه 84.22 تجاره سوهاج 83.83 تربية حلوان 83.61 تجاره اسيوط 82.72 كلية التجارة ج العريش 82.50 تجاره بنى سويف 82.30 تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس 81.80 تجاره انتساب موجه سوهاج 81.60 تجاره القاهره 81.40 تجاره جامعة دمياط 81.33 تجاره انتساب موجة جامعة السويس 81.20 تجارة جامعة السادات 80.56 تجاره انتساب موجه الاسكندريه 80.33 تجاره عين شمس 80.20 تجاره انتساب موجه اسيوط 79.89 تجاره الزقازيق 79.78 تجاره بنها 79.72 تجاره بور سعيد 79.70 تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس 79.36 كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش 79.33 تجاره دمنهور 79.28 تجاره شبين الكوم ج المنوفية 78.80 تجاره المنصوره 78.72 تجاره انتساب موجه بنى سويف 78.20 تجاره طنطا 78.00 تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 77.91 تجاره كفر الشيخ 77.72 تجاره انتساب موجه قاهره 77.70 نوعية جامعة دمياط 77.56 حقوق سوهاج 77.44 تجارة انتساب موجة جامعة السادات 77.10 تجاره انتساب موجه دمنهور 76.56 تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 76.50 تجاره انتساب م. بنها 76.50 تجاره انتساب موجه حلوان 76.44 تجاره انتساب موجه عين شمس 76.39 تجاره انتساب موجه الزقازيق 76.33 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 76.28 تجاره انتساب موجه المنصوره 76.10 تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 75.89 تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية 75.72 تجاره انتساب موجه طنطا 75.33 كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 75.17 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق 75.05 حقوق اسوان 75.00 حقوق طنطا 75.00 حقوق جامعة السادات 75.00 حقوق انتساب موجه جامعة السادات 75.00 حقوق عين شمس 75.00 حقوق قنا جنوب الوادي 75.00 حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي 75.00 حقوق حلوان 75.00 حقوق انتساب موجه حلوان 75.00 كلية حقوق المنيا 75.00 حقوق اسيوط 75.00 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 75.00 حقوق الاسكندريه 75.00 حقوق انتساب موجه سوهاج 75.00 حقوق القاهره 75.00 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 75.00 حقوق بنى سويف 75.00 حقوق انتساب موجه طنطا 75.00 حقوق انتساب موجه اسيوط 75.00 حقوق انتساب موجه القاهره 75.00 حقوق انتساب موجه عين شمس 75.00 حقوق انتساب موجه الزقازيق 75.00 حقوق انتساب موجه المنصوره 75.00 حقوق انتساب موجه بنى سويف 75.00 حقوق انتساب موجه الاسكندريه 75.00 حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 75.00 حقوق دمياط 75.00 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 75.00 حقوق شبين الكوم ج منوفية 75.00 حقوق بنها 75.00 حقوق انتساب م بنها 75.00 حقوق بورسعيد 75.00 حقوق الفيوم 75.00 حقوق انتساب موجه اسوان 75.00 حقوق المنصوره 75.00 حقوق الزقازيق 75.00 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 73.61 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 73.61 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 73.60 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 73.39 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 73.20 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 72.90 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 72.70 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 72.70 العالي سياحة وفنادق الغردقة 71.94 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 71.60 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 71.30 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 71.10 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 71.10 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 71.00 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 70.90 العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 70.70 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) 70.10 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 69.90 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 69.40 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 69.22 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 68.70 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 68.70 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 67.94 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 67.60 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 67.60 نظم معلومات ادارية قطاميه 66.94 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 65.83 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 65.00 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 64.70 المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 64.40 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 64.00 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 63.80 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 63.67 الفراعنة العالي إدارة أعمال 63.00 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 61.30

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.