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تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي تجاري 5 سنوات

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تنسيق الدبلومات الفنية 2019
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يقدم موقع مصر 365 مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والتي سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية لها خلال أيام قليلة، بالنسبة للطلاب الذين سجلوا رغباتهم على موقع بوابة الحكومة المصرية المخصص للتنسيق.

وذكر أن هذا التقرير سيتناول بشكل مفصل مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي تجاري نظام 5 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، حتي يتعرف طلاب الدبلومات الفنية على الكليات أو المعاهد الذي سيلتحقون بها، بعد مقارنة درجاتهم التي حصلوا عليها والحدود الدنيا للقبول بالكليات العام الماضي.

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ونحاول في هذا الموضوع استعراض تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي تجاري 5 سنوات بشكل مفصل، حتى يكون بمثابة مؤشرات مبدأية يستطيع الطلاب من خلالها توقع الكلية أو المعهد الذي يتناسب مع درجاتهم في تنسيق العام الماضي.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي تجاري 5 سنوات

وقبل أن نوضح لكم الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمعاهد المتاحة بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية ثانوي تجاري نظام 5 سنوات، نشير إلى أن من بين الكليات المتاحة لهؤلاء الطلاب، كليات التجارة والحقوق والعديد من المعاهد العليا، التابعة لوزارة التعليم العالي، بمختلف الجامعات المصرية.

الكلية الحد الأدنى
تجارة قنا ج جنوب الوادي88.40
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي86.33
تجاره جامعة السويس86.20
كلية تجارة ج أسوان86.20
تجارة انتساب موجه اسوان84.90
تجاره الاسكندريه84.22
تجاره سوهاج83.83
تربية حلوان83.61
تجاره اسيوط82.72
كلية التجارة ج العريش82.50
تجاره بنى سويف82.30
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس81.80
تجاره انتساب موجه سوهاج81.60
تجاره القاهره81.40
تجاره جامعة دمياط81.33
تجاره انتساب موجة جامعة السويس81.20
تجارة جامعة السادات80.56
تجاره انتساب موجه الاسكندريه80.33
تجاره عين شمس80.20
تجاره انتساب موجه اسيوط79.89
تجاره الزقازيق79.78
تجاره بنها79.72
تجاره بور سعيد79.70
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس79.36
كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش79.33
تجاره دمنهور79.28
تجاره شبين الكوم ج المنوفية78.80
تجاره المنصوره78.72
تجاره انتساب موجه بنى سويف78.20
تجاره طنطا78.00
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان77.91
تجاره كفر الشيخ77.72
تجاره انتساب موجه قاهره77.70
نوعية جامعة دمياط77.56
حقوق سوهاج77.44
تجارة انتساب موجة جامعة السادات77.10
تجاره انتساب موجه دمنهور76.56
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد76.50
تجاره انتساب م. بنها76.50
تجاره انتساب موجه حلوان76.44
تجاره انتساب موجه عين شمس76.39
تجاره انتساب موجه الزقازيق76.33
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط76.28
تجاره انتساب موجه المنصوره76.10
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ75.89
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية75.72
تجاره انتساب موجه طنطا75.33
كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد75.17
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق75.05
حقوق اسوان75.00
حقوق طنطا75.00
حقوق جامعة السادات75.00
حقوق انتساب موجه جامعة السادات75.00
حقوق عين شمس75.00
حقوق قنا جنوب الوادي75.00
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي75.00
حقوق حلوان75.00
حقوق انتساب موجه حلوان75.00
كلية حقوق المنيا75.00
حقوق اسيوط75.00
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية75.00
حقوق الاسكندريه75.00
حقوق انتساب موجه سوهاج75.00
حقوق القاهره75.00
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة75.00
حقوق بنى سويف75.00
حقوق انتساب موجه طنطا75.00
حقوق انتساب موجه اسيوط75.00
حقوق انتساب موجه القاهره75.00
حقوق انتساب موجه عين شمس75.00
حقوق انتساب موجه الزقازيق75.00
حقوق انتساب موجه المنصوره75.00
حقوق انتساب موجه بنى سويف75.00
حقوق انتساب موجه الاسكندريه75.00
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية75.00
حقوق دمياط75.00
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان75.00
حقوق شبين الكوم ج منوفية75.00
حقوق بنها75.00
حقوق انتساب م بنها75.00
حقوق بورسعيد75.00
حقوق الفيوم75.00
حقوق انتساب موجه اسوان75.00
حقوق المنصوره75.00
حقوق الزقازيق75.00
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث73.61
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج73.61
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)73.60
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)73.39
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم73.20
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف72.90
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا72.70
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده72.70
العالي سياحة وفنادق الغردقة71.94
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)71.60
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة71.30
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية71.10
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة71.10
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية71.00
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية70.90
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر70.70
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية)70.10
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية69.90
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية69.40
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية69.22
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم68.70
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية68.70
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية67.94
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)67.60
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه67.60
نظم معلومات ادارية قطاميه66.94
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال65.83
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول65.00
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية64.70
المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة64.40
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات64.00
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول63.80
العالي حاسبات و نظم تجمع أول63.67
الفراعنة العالي إدارة أعمال63.00
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر61.30

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة  مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.

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