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مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي تجاري 3 سنوات

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تنسيق الدبلومات الفنية 2019
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من بين مجموعة من الأخبار الخدمية التي يقدمها موقع مصر 365 ننشر في هذا التقرير مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والتي ينتظر الطلاب الإعلان عنها خلال أيام قليلة عبر موقع التنسيق أو بوابة الحكومة المصرية.

ويتناول هذا التقرير كل المعلومات عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي تجاري نظام 3 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، بهدف أن يعرف طلاب الدبلومات الفنية الكليات التي ربما يرشحهم لها موقع التنسيق حسب الدرجات التي حصلوا عليها في الثانوية الفنية.

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ومن خلال هذا التقرير سيتمكن الطلاب بعد معرفة الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة لهم، من توقع الكلية أو المعهد المناسب للمجموع الحاصلين عليه في نتيجة الشهادة الثانوية الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي تجاري 3 سنوات

الكلية الحد الأدنى
معهد فني صحى طنطا96.37
معهد فني صحى بور سعيد95.17
معهد فني صحى المنصوره95.00
كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد94.31
تربية طنطا94.13
تجاره بور سعيد93.97
معهد فني صحى بنها93.96
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد93.45
تربية كفر الشيخ93.45
تجاره كفر الشيخ93.45
كلية التجارة ج العريش93.44
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس93.10
كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش92.93
تجاره جامعة دمياط92.76
معهد فني صحى الزقازيق92.59
تجاره جامعة السويس92.41
تجاره المنصوره92.24
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس92.24
معهد فنى صحى ج جنوب الوادى92.24
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ92.07
تربية حلوان92.06
تربية السادات92.06
تربية دمنهور91.89
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط91.72
تجاره طنطا91.55
تجاره الزقازيق91.38
تجارة قنا ج جنوب الوادي91.37
تجاره الاسكندريه91.21
معهد فني صحى الاسكندريه91.21
تجاره انتساب موجه المنصوره91.03
تجاره انتساب موجة جامعة السويس90.86
تجارة جامعة السادات90.69
تربية سوهاج90.51
تجاره دمنهور90.34
كلية تجارة ج أسوان90.34
تجاره شبين الكوم ج المنوفية90.17
تجاره بنها90.17
تجاره القاهره90.17
تجاره انتساب موجه الاسكندريه90.00
تجاره عين شمس89.82
تجاره اسيوط89.66
تجاره انتساب موجه طنطا89.65
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان89.48
تجاره انتساب موجه الزقازيق89.48
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق89.48
تجاره بنى سويف89.31
تجاره انتساب موجه دمنهور89.14
تجارة انتساب موجه اسوان89.14
تجارة انتساب موجة جامعة السادات89.13
تجاره سوهاج89.13
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي88.97
تجاره انتساب م. بنها88.96
تجاره انتساب موجه قاهره88.96
تجاره انتساب موجه عين شمس88.79
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية88.79
تجاره انتساب موجه حلوان88.62
تجاره انتساب موجه اسيوط88.62
معهد فني صحى اسوان88.45
تجاره انتساب موجه بنى سويف88.45
تجاره انتساب موجه سوهاج88.44
معهد فني صحى سوهاج88.10
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان88.10
معهد فني صحى امبابة87.24
معهد فني صحى اسيوط85.34
معهد فني صحى بنى سويف85.00
معهد فني صحى اسماعيليه84.83
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات83.96
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية83.79
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية82.06
الفني التجارى بالروضه81.89
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة81.55
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية80.68
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا80.17
الفني التجارى بالاسكندريه79.66
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات79.31
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه79.13
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر78.96
الفني التجارى ببنها78.79
الفني التجارى بالمطريه78.79
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية78.79
الفني التجارى بدمنهور78.62
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم77.93
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط77.93
الفني التجارى بشبرا77.93
الفني التجارى باسوان77.59
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم77.24
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)77.24
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ76.90
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية76.72
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)76.72
الفني التجارى ببنى سويف76.55
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال76.55
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية76.20
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية76.20
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ75.86
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول75.86
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول75.34
العالي حاسبات و نظم تجمع أول75.17
الفني التجارى بطنطا75.17
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)75.17
الفني التجارى باسيوط75.17
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول74.65
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال74.48
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم)74.48
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة74.13
الفني التجارى بالزقازيق73.79
الفني التجارى بسوهاج73.79
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية)73.27
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج73.10
الفراعنة العالي إدارة أعمال72.93
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس72.93
الفني التجارى بقنا72.76
الفني التجارى بالعريش72.76
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس72.75
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال72.75
الفني التجارى بالمحله الكبرى72.06
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات71.90
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة71.90
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر71.89
الفني التجارى بالمنصوره71.55
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة71.55
نظم معلومات ادارية قطاميه71.37
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر71.20
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة71.03
الفني التجارى بقويسنا71.03
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم71.03
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار70.86
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت70.86
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية70.86
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة70.34
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية70.34
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح70.34
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية70.00
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر70.00
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة70.00
الفني التجارى ببور سعيد70.00
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا70.00
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية69.66
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية69.65
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية69.48
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية69.31
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية69.13
المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة68.96
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه68.79
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير68.79
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية68.62
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية68.44
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية68.44
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم68.27
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية68.27
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى67.93
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر67.76
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس67.59
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش67.07
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره67.07
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)67.06
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة66.90
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة66.89
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة66.89
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم66.72
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط66.72
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش66.72
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة66.55
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة66.20
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة66.03
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه66.03
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس66.03
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية65.86
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول65.86
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية65.86
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)65.69
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)65.52
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم65.34
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال65.34
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة65.00
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي65.00
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث65.00
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية65.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية64.83
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)64.82
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد64.65
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية64.65
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)64.48
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة64.31
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية63.97
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم63.96
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية63.79
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة63.62
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية63.62
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال63.45
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف63.44
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده63.27
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى62.59
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف61.90
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (الدراسة للعام الدراسى 2018-2019 بالمقر البديل بالاسماعيلية)61.55
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر60.68
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه60.00

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة  مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.

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