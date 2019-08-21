مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي تجاري 3 سنوات

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من بين مجموعة من الأخبار الخدمية التي يقدمها موقع مصر 365 ننشر في هذا التقرير مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والتي ينتظر الطلاب الإعلان عنها خلال أيام قليلة عبر موقع التنسيق أو بوابة الحكومة المصرية.

ويتناول هذا التقرير كل المعلومات عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي تجاري نظام 3 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، بهدف أن يعرف طلاب الدبلومات الفنية الكليات التي ربما يرشحهم لها موقع التنسيق حسب الدرجات التي حصلوا عليها في الثانوية الفنية.

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ومن خلال هذا التقرير سيتمكن الطلاب بعد معرفة الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة لهم، من توقع الكلية أو المعهد المناسب للمجموع الحاصلين عليه في نتيجة الشهادة الثانوية الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي تجاري 3 سنوات

الكلية الحد الأدنى معهد فني صحى طنطا 96.37 معهد فني صحى بور سعيد 95.17 معهد فني صحى المنصوره 95.00 كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 94.31 تربية طنطا 94.13 تجاره بور سعيد 93.97 معهد فني صحى بنها 93.96 تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 93.45 تربية كفر الشيخ 93.45 تجاره كفر الشيخ 93.45 كلية التجارة ج العريش 93.44 تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس 93.10 كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش 92.93 تجاره جامعة دمياط 92.76 معهد فني صحى الزقازيق 92.59 تجاره جامعة السويس 92.41 تجاره المنصوره 92.24 تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس 92.24 معهد فنى صحى ج جنوب الوادى 92.24 تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 92.07 تربية حلوان 92.06 تربية السادات 92.06 تربية دمنهور 91.89 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 91.72 تجاره طنطا 91.55 تجاره الزقازيق 91.38 تجارة قنا ج جنوب الوادي 91.37 تجاره الاسكندريه 91.21 معهد فني صحى الاسكندريه 91.21 تجاره انتساب موجه المنصوره 91.03 تجاره انتساب موجة جامعة السويس 90.86 تجارة جامعة السادات 90.69 تربية سوهاج 90.51 تجاره دمنهور 90.34 كلية تجارة ج أسوان 90.34 تجاره شبين الكوم ج المنوفية 90.17 تجاره بنها 90.17 تجاره القاهره 90.17 تجاره انتساب موجه الاسكندريه 90.00 تجاره عين شمس 89.82 تجاره اسيوط 89.66 تجاره انتساب موجه طنطا 89.65 تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 89.48 تجاره انتساب موجه الزقازيق 89.48 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق 89.48 تجاره بنى سويف 89.31 تجاره انتساب موجه دمنهور 89.14 تجارة انتساب موجه اسوان 89.14 تجارة انتساب موجة جامعة السادات 89.13 تجاره سوهاج 89.13 تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي 88.97 تجاره انتساب م. بنها 88.96 تجاره انتساب موجه قاهره 88.96 تجاره انتساب موجه عين شمس 88.79 تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية 88.79 تجاره انتساب موجه حلوان 88.62 تجاره انتساب موجه اسيوط 88.62 معهد فني صحى اسوان 88.45 تجاره انتساب موجه بنى سويف 88.45 تجاره انتساب موجه سوهاج 88.44 معهد فني صحى سوهاج 88.10 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 88.10 معهد فني صحى امبابة 87.24 معهد فني صحى اسيوط 85.34 معهد فني صحى بنى سويف 85.00 معهد فني صحى اسماعيليه 84.83 معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 83.96 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 83.79 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 82.06 الفني التجارى بالروضه 81.89 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 81.55 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 80.68 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 80.17 الفني التجارى بالاسكندريه 79.66 سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 79.31 الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 79.13 جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 78.96 الفني التجارى ببنها 78.79 الفني التجارى بالمطريه 78.79 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 78.79 الفني التجارى بدمنهور 78.62 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 77.93 العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 77.93 الفني التجارى بشبرا 77.93 الفني التجارى باسوان 77.59 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 77.24 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 77.24 العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 76.90 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 76.72 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 76.72 الفني التجارى ببنى سويف 76.55 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 76.55 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 76.20 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 76.20 العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 75.86 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 75.86 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 75.34 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 75.17 الفني التجارى بطنطا 75.17 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 75.17 الفني التجارى باسيوط 75.17 العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 74.65 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 74.48 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 74.48 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 74.13 الفني التجارى بالزقازيق 73.79 الفني التجارى بسوهاج 73.79 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) 73.27 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 73.10 الفراعنة العالي إدارة أعمال 72.93 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 72.93 الفني التجارى بقنا 72.76 الفني التجارى بالعريش 72.76 العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 72.75 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 72.75 الفني التجارى بالمحله الكبرى 72.06 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 71.90 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 71.90 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 71.89 الفني التجارى بالمنصوره 71.55 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 71.55 نظم معلومات ادارية قطاميه 71.37 ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 71.20 معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 71.03 الفني التجارى بقويسنا 71.03 الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 71.03 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 70.86 المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 70.86 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 70.86 المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 70.34 العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 70.34 التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 70.34 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 70.00 العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 70.00 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 70.00 الفني التجارى ببور سعيد 70.00 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 70.00 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 69.66 القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 69.65 عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 69.48 العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 69.31 العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 69.13 المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 68.96 ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 68.79 العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 68.79 العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 68.62 العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 68.44 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 68.44 طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 68.27 المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 68.27 طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 67.93 العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 67.76 العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 67.59 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 67.07 العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 67.07 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 67.06 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 66.90 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 66.89 عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 66.89 طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 66.72 ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 66.72 العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 66.72 المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 66.55 مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 66.20 النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 66.03 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 66.03 عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 66.03 طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 65.86 القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 65.86 معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 65.86 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 65.69 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 65.52 معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 65.34 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش ادارة اعمال 65.34 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 65.00 عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 65.00 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 65.00 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 65.00 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 64.83 معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 64.82 معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 64.65 المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 64.65 معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 64.48 معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية – ش محاسبة 64.31 رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 63.97 معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 63.96 عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 63.79 المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 63.62 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 63.62 معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 63.45 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 63.44 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 63.27 المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 62.59 ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 61.90 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (الدراسة للعام الدراسى 2018-2019 بالمقر البديل بالاسماعيلية) 61.55 العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 60.68 ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 60.00

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.