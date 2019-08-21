مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي زراعي نظام 5 سنوات

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يقدم موقع مصر 365 من خلال هذا التقرير مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والذي من المقرر الإعلان عنه خلال أيام قليلة عبر موقع التنسيق أو بوابة الحكومة المصرية.

وننشر في هذا التقرير كافة المعلومات التي يحتاجها الطلاب عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي زراعي نظام 5 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، بهدف أن يعرف طلاب الدبلومات الفنية الكليات التي ربما يرشحهم لها موقع التنسيق حسب الدرجات التي حصلوا عليها في الثانوية الفنية.

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ومن خلال هذا التقرير سيتمكن الطلاب بعد معرفة الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة لهم، من توقع الكلية أو المعهد المناسب للمجموع الحاصلين عليه في نتيجة الشهادة الثانوية الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي زراعي 5 سنوات

الكلية الحد الأدنى كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق 75.00 زراعه المنصوره 75.00 زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 75.00 زراعه شبين الكوم ج المنوفية 75.00 تربية شبين الكوم 75.00 زراعه عين شمس 75.00 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 75.00 معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 73.52 معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 72.22 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 69.07 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 68.70 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات 64.81 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 62.78 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 61.48 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 61.41 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 60.74

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.