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مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي زراعي نظام 3 سنوات

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تنسيق الدبلومات الفنية 2019
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ينشر موقع مصر 365 في هذا التقرير مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والذي سام الإعلان عنه عبر موقع بوابة الحكومة المصرية خلال أيام قليلة.

وتجدون في هذا التقرير جميع مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي زراعي نظام 3 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، حتى يتمكن طلاب الدبلومات الفنية من توقع الكليات والمعاهد التي ربما يرشحهم لها موقع التنسيق حسب الدرجات التي حصلوا عليها في الثانوية الفنية.

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ومن خلال هذا التقرير سيتمكن الطلاب بعد معرفة الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة لهم، من توقع الكلية أو المعهد المناسب للمجموع الحاصلين عليه في نتيجة الشهادة الثانوية الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي زراعي 3 سنوات

الكلية الحد الأدنى
تربية كفر الشيخ81.45
زراعه المنصوره79.81
زراعه فرع الوادي الجديد79.63
تربية دمنهور79.09
كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق78.54
تربية المنيا78.54
تربية شبين الكوم78.18
تربية طنطا78.00
زراعه شبين الكوم ج المنوفية77.81
زراعه مشتهر77.63
زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس77.46
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان75.45
ك.ت. فني صناعى شبرا75.09
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية74.54
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ71.09
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا70.90
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه70.54
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره68.90
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث68.54
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه67.09
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق66.90
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده66.72
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية66.00
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث65.81
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر65.63
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية65.45
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه65.37
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر65.27
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان65.27
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر65.27
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير64.90
معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات64.90
المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط64.00
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط63.81
معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات63.81
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم63.63
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر63.63
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم63.52
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة63.45
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط63.45
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف63.33
العالي سياحة وفنادق الغردقة63.27
سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر63.09
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (الدراسة للعام الدراسى 2018-2019 بالمقر البديل بالاسماعيلية)62.90
معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات60.72

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة  مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.

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