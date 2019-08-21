مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي زراعي نظام 3 سنوات

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ينشر موقع مصر 365 في هذا التقرير مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والذي سام الإعلان عنه عبر موقع بوابة الحكومة المصرية خلال أيام قليلة.

وتجدون في هذا التقرير جميع مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي زراعي نظام 3 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، حتى يتمكن طلاب الدبلومات الفنية من توقع الكليات والمعاهد التي ربما يرشحهم لها موقع التنسيق حسب الدرجات التي حصلوا عليها في الثانوية الفنية.

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ومن خلال هذا التقرير سيتمكن الطلاب بعد معرفة الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة لهم، من توقع الكلية أو المعهد المناسب للمجموع الحاصلين عليه في نتيجة الشهادة الثانوية الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي زراعي 3 سنوات

الكلية الحد الأدنى تربية كفر الشيخ 81.45 زراعه المنصوره 79.81 زراعه فرع الوادي الجديد 79.63 تربية دمنهور 79.09 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق 78.54 تربية المنيا 78.54 تربية شبين الكوم 78.18 تربية طنطا 78.00 زراعه شبين الكوم ج المنوفية 77.81 زراعه مشتهر 77.63 زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 77.46 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 75.45 ك.ت. فني صناعى شبرا 75.09 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 74.54 ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 71.09 ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 70.90 ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 70.54 ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 68.90 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 68.54 ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 67.09 ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 66.90 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 66.72 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 66.00 العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 65.81 ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 65.63 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 65.45 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 65.37 ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 65.27 ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 65.27 العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 65.27 العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 64.90 معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 64.90 المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط 64.00 ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 63.81 معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 63.81 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 63.63 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 63.63 العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 63.52 المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 63.45 معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 63.45 ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 63.33 العالي سياحة وفنادق الغردقة 63.27 سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 63.09 معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (الدراسة للعام الدراسى 2018-2019 بالمقر البديل بالاسماعيلية) 62.90 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 60.72

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.