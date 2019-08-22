مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. ثانوي سياحي نظام 3 سنوات

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يستمر موقع مصر 365 في متابعة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والذي سيتم الإعلان عنه عبر موقع بوابة الحكومة المصرية خلال أيام قليلة، بالنسبة للطلاب الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق.

وينشر الموقع في هذا التقرير المؤشرات المتوقعة لتنسيق الدبلومات الفنية ثانوي سياحي نظام 3 سنوات، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، حتى يتمكن طلاب الدبلومات الفنية من توقع الكليات والمعاهد التي ربما يرشحهم لها موقع التنسيق حسب الدرجات التي حصلوا عليها في الثانوية الفنية.

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ومن خلال هذا التقرير سيتمكن الطلاب بعد معرفة الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة لهم، من توقع الكلية أو المعهد المناسب للمجموع الحاصلين عليه في نتيجة الشهادة الثانوية الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية ثانوي سياحي 3 سنوات

الكلية الحد الأدنى برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 86.49 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 83.68 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 81.40 الفني للفنادق المطريه 79.82 العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 79.65 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 79.12 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 77.87 العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 77.72 المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 77.54 جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 76.49 الفني للفنادق الاسكندريه 75.61 ش.مطاعم فني سياحة مطريه 75.44 الفني للفنادق بور سعيد 73.86 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 72.34 ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 70.88 الفني للفنادق قنا 70.88 العالي سياحة وفنادق الغردقة 70.80 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 70.53 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 69.60 العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 68.95 العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 67.45 المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط 66.84 معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 64.21 سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 64.04

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.