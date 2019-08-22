تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. الحدود الدنيا للمعاهد

Advertisements

يتابع موقع مصر 365 نشر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والذي ستعلن عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع بوابة الحكومة المصرية خلال أيام قليلة، بالنسبة للطلاب الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق.

وينشر الموقع في هذا التقرير المؤشرات المتوقعة لتنسيق الدبلومات الفنية والحدود الدنيا للمعاهد التي يمكن لطلاب الدبلومات الالتحاق بها، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، وهي تمكن طلاب الدبلومات الفنية من توقع تنسيق المعاهد التي ربما يرشحهم لها موقع التنسيق حسب الدرجات التي حصلوا عليها في الثانوية الفنية.

Advertisements

ومن خلال هذا التقرير سيتعرف الطلاب على الحدود الدنيا للقبول بالمعاهد المتاحة لهم والمعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الحدود الدنيا للمعاهد العليا لطلاب الدبلومات الفنية

الكلية الحد الأدنى تمريض الزقازيق 94.71 تمريض المنصورة 94.60 تمريض طنطا 94.37 معهد فني تمريض اسيوط 93.98 تمريض دمنهور 93.10 تمريض بنها 91.86 تمريض أسوان 91.15 المعهد الفني للتمريض بقنا 91.14 تمريض الإسكندرية 90.92 تمريض الإسماعيلية 90.34 تمريض بور سعيد 90.34 تمريض كفر الشيخ 90.11 معهد فني تمريض المنيا 90.05 تمريض اسيوط 88.90 تمريض شبين الكوم المنوفية 88.83 سياحه وفنادق الاقصر 88.14 تمريض الفيوم 88.09 تمريض القاهرة 87.68 تمريض حلوان 87.36 تمريض عين شمس 85.92 تمريض المنيا 85.84 نوعية قنا 85.35 كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 84.88 تمريض بني سويف 84.48 سياحه وفنادق الاسكندريه 84.42 سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس 83.95 سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الاسكندرية 83.02 سياحه وفنادق الفيوم 82.56 معهد فنى تمريض بنها 81.73 سياحة وفنادق المنيا 81.63 سياحه وفنادق المنصورة 81.40 نوعية طنطا 81.16 سياحة وفنادق جامعة السادات 80.70 كلية السياحة والفنادق بنى سويف 80.47 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 79.67 تمريض فرع مطروح 79.34 تمريض قنا جنوب الوادي 78.59 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 77.68 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 77.67 تمريض سوهاج 77.43 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 77.21 العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 75.83 العالي سياحة وفنادق الغردقة 75.12 كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف 75.00 خدمه اجتماعيه اسيوط 75.00 خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط 75.00 خدمه اجتماعيه حلوان 75.00 خدمه اجتماعيه الفيوم 75.00 خدمه اجتماعيه اسوان 75.00 خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان 75.00 خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم 75.00 خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان 75.00 معهد فني تمريض بنى سويف 75.00 كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه 75.00 العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 73.49 الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 73.49 العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 73.26 المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 71.86 معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 71.63 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 70.00 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 69.53 العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 68.14 معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 65.00 المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط 62.95

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.