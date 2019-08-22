اخبار التعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. الحدود الدنيا للمعاهد

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وزارة التعليم العالي
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يتابع موقع مصر 365 نشر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، والذي ستعلن عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقع بوابة الحكومة المصرية خلال أيام قليلة، بالنسبة للطلاب الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق.

وينشر الموقع في هذا التقرير المؤشرات المتوقعة لتنسيق الدبلومات الفنية والحدود الدنيا للمعاهد التي يمكن لطلاب الدبلومات الالتحاق بها، وذلك للعام الدراسي 2018 – 2019، وهي تمكن طلاب الدبلومات الفنية من توقع تنسيق المعاهد التي ربما يرشحهم لها موقع التنسيق حسب الدرجات التي حصلوا عليها في الثانوية الفنية.

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ومن خلال هذا التقرير سيتعرف الطلاب على الحدود الدنيا للقبول بالمعاهد المتاحة لهم والمعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الحدود الدنيا للمعاهد العليا لطلاب الدبلومات الفنية

الكلية الحد الأدنى
تمريض الزقازيق94.71
تمريض المنصورة94.60
تمريض طنطا94.37
معهد فني تمريض اسيوط93.98
تمريض دمنهور93.10
تمريض بنها91.86
تمريض أسوان91.15
المعهد الفني للتمريض بقنا91.14
تمريض الإسكندرية90.92
تمريض الإسماعيلية90.34
تمريض بور سعيد90.34
تمريض كفر الشيخ90.11
معهد فني تمريض المنيا90.05
تمريض اسيوط88.90
تمريض شبين الكوم المنوفية88.83
سياحه وفنادق الاقصر88.14
تمريض الفيوم88.09
تمريض القاهرة87.68
تمريض حلوان87.36
تمريض عين شمس85.92
تمريض المنيا85.84
نوعية قنا85.35
كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان84.88
تمريض بني سويف84.48
سياحه وفنادق الاسكندريه84.42
سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس83.95
سياحة وفنادق فرع مطروح ج. الاسكندرية83.02
سياحه وفنادق الفيوم82.56
معهد فنى تمريض بنها81.73
سياحة وفنادق المنيا81.63
سياحه وفنادق المنصورة81.40
نوعية طنطا81.16
سياحة وفنادق جامعة السادات80.70
كلية السياحة والفنادق بنى سويف80.47
برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان79.67
تمريض فرع مطروح79.34
تمريض قنا جنوب الوادي78.59
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث77.68
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده77.67
تمريض سوهاج77.43
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه77.21
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر75.83
العالي سياحة وفنادق الغردقة75.12
كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف75.00
خدمه اجتماعيه اسيوط75.00
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط75.00
خدمه اجتماعيه حلوان75.00
خدمه اجتماعيه الفيوم75.00
خدمه اجتماعيه اسوان75.00
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان75.00
خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم75.00
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان75.00
معهد فني تمريض بنى سويف75.00
كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بنى سويف/انتساب موجه75.00
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم73.49
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم73.49
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث73.26
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة71.86
معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر71.63
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية70.00
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية69.53
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير68.14
معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط65.00
المعهد العالى للدراسات السياحية بدمياط62.95

الكليات التكنولوجية

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن سابقا عن إمكانية التحاق طلاب الدبلومات الفنية أو الشهادات الثانوية الفنية، بكليات ومعاهد التعليم العالي التابعة للوزارة، وكذلك يمكنهم الالتحاق بالكليات التكنولوجية الجديدة التي خصصتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت 8 كليات تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، يمكنهم الالتحاق بها والتخصص بمجال الدراسة الذي كانوا يدرسونه في شهادة الثانوية الفنية، كما يبدأ العمل في 3 كليات منها خلال العام الدراسي الجديد 2019 -2020، على أن يتم إدخال 5 كليات جديدة أخرى في العام المقبل.

نسب نجاح طلاب الدبلومات الفنية

بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية هذا العام بجميع الأقسام (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) 31 طالبا وطالبة  مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

التعليم الفني نظام الثلاث سنوات

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (246792) بنسبة نجاح 19,63 % بزيادة 4.76 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (15629) بنسبة نجاح 39,76 % بانخفاض 67,1 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (72903) بنسبة نجاح 70,42 % بزيادة 38,0 % عن العام الماضي.

بلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام 3 سنوات (296668) بنسبة نجاح 18,66 % بزيادة 14,5 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للثلاث سنوات (631992) بنسبة نجاح 62.56 % بمتوسط زيادة 4.3 % عن العام الماضي.

التعليم الفني نظام الخمس سنوات

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم التجاري بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (4527) بنسبة نجاح 86.45 % بزيادة 1.42 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الفندقي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (3370) بنسبة نجاح 85.03 % بانخفاض 2.7 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الزراعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (261) بنسبة نجاح 95.40 % بزيادة 27.21 % عن العام الماضي.

وبلغ عدد الطلاب الناجحين في القسم الصناعي بالتعليم الفني نظام السنوات الخمس (7111) بنسبة نجاح 85.23 % بزيادة 3.28 % عن العام الماضي.

أما الإجمالي العام للخمس سنوات (15269) بنسبة نجاح 85.72 % بمتوسط زيادة 2.07 % عن العام الماضي.

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