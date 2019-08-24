وزير التعليم يعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019/ 2020

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صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن بدء العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، لطلاب الصفوف الأولى، وهي” رياض الأطفال، والصفين الأول، والصف الثاني الابتدائي”، سوف تبدا يوم 11 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019، أما باقي الصفوف الدراسية فإنهم سوف يبدأون الدراسة خلال يوم 21 من شهر سبتمبر لعام 2019.

جاء تلك التصريحات من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم السبت، في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، من أجل الحديث حول مستجدات المنظومة التعليمية الجديدة، وعن نظام التقييم المعدل بالمرحلة الثانوية.

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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن جمهورية مصر العربية، تعد هي الدولة الوحيدة التي يقل فيها العام الدراسي عن 100 يوم، حيث يفضل الأهالي بقاء أبنائهم في المنزل بدلا من بقائهم في المدارس، في حين أن دول أخرى تصل فيها مدة الدراسة إلى 11 شهراً مثل دولة اليابان.

وأضاف الوزير، “إحنا كدا زودنا بس 10 ايام مع بداية العام، هنزود عدد آخر بنهاية العام، ياريت الأهالي ما يسحبوش أولادهم من المدارس”.

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