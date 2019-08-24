تؤدي للإصابة بالأمراض النفسية.. تعليمات رسمية من التعليم بشأن لعبة “PUBG”

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قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإصدار تعليمات رسمية عامة إلى كافة مديريات التربية والتعليم، وإلى جميع الإدارات التعليمية والمدارس، توصي فيها بضرورة الاهتمام بتوعية جميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية بكافة المدارس، بخطورة الألعاب الإلكترونية بصفة عامة، وخصوصاً لعبة PUBG.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال التعليمات الصادرة عنها والتي قد تم إرسالها إلى المديريات والإدارات التعليمية المختلفة وإلى جميع المدارس، أن تلك الألعاب الإلكترونية قد تؤدي لانتشار الأمراض النفسية المرتبطة بالوحدة، والعزلة والإصابة بالاكتئاب، وانتشار الجريمة والعنف بين النشء، وتسهيل الأنشطة الإجرامية، والترويج إلى المخدرات، وكذلك الأعمال الإرهابية.

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كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مثل تلك الألعاب الإلكترونية قد تؤدي إلى ارتكاب بعض جرائم القتل، وحدوث بعض حالات الانتحار، إلى جانب أنها تؤدي إلى تعزيز حب الانتقام، وإيذاء الآخرين لما تحتويه على العديد من مشاهد عنف، وانتشار الأفكار الهادمة التي تشجع على تحدي القانون، وتشجع على ممارسة السرقة، والقتل، وكذلك تدمير المباني، وتعمل تلك النوعية من الألعاب الإلكترونية على نشر ثقافة استخدام السلاح، والتعريف بالأنواع المختلفة من الأسلحة، والذخائر.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التوجيه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل الأنشطة المدرسية، وكذلك العمل على تفعيل المسابقات، من أجل تشجيع التنافس الإيجابي بين الطلاب أثناء العام الدراسي الجديد، وخلال فترة الإجازة الصيفية مع اعتبار الأمر هام هو الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات.

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