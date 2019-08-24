مصادر بالتعليم العالي: بدء العام الجامعي الجديد 21 سبتمبر القادم

Advertisements

أعلنت مصادر مسؤولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد بدء العام الجامعي الجديد 2019/ 2020، خلال يوم 21 من شهر سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعي.

وأكدت المصادر على انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 من شهر يناير لعام 2020، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، يوم السبت الموافق 25 من شهر يناير لعام 2020 ولمدة أسبوعين، على أن يتم تستأنف الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية يوم السبت الموافق 8 من شهر فبراير لعام 2020.

Advertisements

أقرا المزيد وزير التعليم يعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019/ 2020