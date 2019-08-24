وزير التعليم يعلن عن مواصفات تابلت أولى ثانوي وموعد التسليم

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صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أنه قد تم التعاقد على شحنة جديدة من أجهزة “التابلت التعليمي” من أجل توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، مع شركة “سامسونج”، شأن العام السابق أعلن الوزير، “التابلت الجديد زي بتاع السنة اللي فاتت بالظبط، لكن سوف يتم تغير القلم حيث أن العديد من الطلاب قد تقديم بشكوى عديدة منه”.

جاء تلك التصريحات من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم السبت، في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل الحديث عن مستجدات نظام التعليمي الجديد، وعن منظومة التقييم بالمعدل خلال المرحلة الثانوية.

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وأضاف الدكتور طارق شوقي أن طلاب الصف الثاني الثانوي، سوف يستمرون باستخدام “التابلت التعليمي” الذين قد قاموا باستلامه، منذ العام الدراسي السابق.

وأكد الوزير أن البدء في عملية توزيع أجهزة “التابلت التعليمي” الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي سوف تكون مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، وأضاف الوزير، “مش من أول يوم، لكن سوف يتم توزيع التابلت التعليمي على دفعات”، وأكد أن الوزارة قد قامت بالتعاقد على شراء التابلت التعليمي الجديد بشكل فعلي.

ولفت إلى أن هناك تحركات على مستوى المحلي من أجل تصنيع أجهزة “التابلت التعليمي”، ولكن خلال السنوات القليلة القادمة.

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