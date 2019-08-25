غلق باب تنسيق 2019 المرحلة الأولى للقبول بجامعة الأزهر اليوم

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تغلق اليوم الأحد الـ 25 من شهر أغسطس لعام 2019 جامعة الأزهر، باب التنسيق للمرحلة الأولى التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعة.

وقد أعلن مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق محمد فرج، إن تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، سوف يكون من عبر “بوابة الحكومة المصرية”، للطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية.

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وأضاف محمد فرج إن عدد من لهم حق تسجيل الرغبات للتنسيق الإلكتروني للقبول بجامعة الأزهر من الطلاب الناجحين بالدور الأول من شهادة إتمام الثانوية الأزهرية، خلال تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 يسجل 63940 طالب وطالبة، وعدد من سجلوا رغباتهم حتى الوقت الراهن يقرب من 35790 طالب وطالبة.

بينما يسجل إجمالي عدد الطلاب الراسبين خلال امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية الأزهرية، ولهم حق في دخول المرحلة الثانية، ما يقرب من 58 ألفاً، 116 طالب وطالبة.

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