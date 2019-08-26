مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر ينظم ورشة حول تقنيات الخلايا الجذعية

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في إطار النشاط الدائم والمستمر الذي يشهده مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر، تقام ورشة عمل تحت عنوان “التقنيات الحديثة في مجال أبحاث الخلايا الجذعية والعلاج الجيني” يوم الثلاثاء بعد القادم الموافق 3 سبتمبر 2019م.

وأوضح الدكتور سيد بكري، مدير المركز، أن ورشة العمل تقام بقاعة مؤتمرات كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء.

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مشيرًا إلى أن الورشة تقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبدعم وحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد الشربيني، عميد كلية العلوم.

مضيفا أن الورشة يحاضر بها ثلاث من الخبراء المتخصصين في مجالات الخلايا الجذعية والعلاج الجيني بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وهم كل من البروفسير سامنتا نيكولوسون، والبروفسير ويديد كيلميمي، والبروفسير أديلى هيث.

وأوضح مدير مركز الهندسة الوراثية بجامعة الأزهر أن الورشة يشارك بها العديد من الأساتذة بكليات الطب، والعلوم، وطب الأسنان، والصيدلة، إضافة لمشاركات عديدة لمتخصصين من الأكاديمية الطبية العسكرية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.