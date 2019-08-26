التنسيق يعلن نتيجة اختبار القدرات لطلاب الدبلومات

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صرح الموقع الإلكتروني للتنسيق 2019 عن نتائج اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية، للقبول بالكليات، التي تحتاج من أجل القبول بها أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات من أجل قبوله بها خلال العام الجامعي الجديد 2019/ 2020.

وقد بدأت اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات من يوم 18 من شهر أغسطس الجاري لعام 2019، وانتهت يوم 21 منه، ويحصل الطلاب على النتيجة الخاصة لهم باختبارات القدرات من خلال الاستعلام عنها من خلال الضغط هنا.

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أدى العديد من طلاب الدبلومات الفنية لأول مرة اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية التابعة إلى الجامعات التكنولوجية التالية خلال تنسيق 2019:

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة.

جامعة الدلتا التكنولوجية “قويسنا”.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة.

جامعة بني سويف التكنولوجية.

كليات الفنون التطبيقية.

كليات الفنون الجميلة “عمارة، وفنون”.

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