الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

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اعتمد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد ، نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى للعام الدراسي 2018/ 2019.

ويمكن للطلا الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني الآن من هنا.

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ومن جهته قال الدكتور محمد مجاهد إن عدد الطلبة الذين حضروا امتحان الدور الثاني هذا العام لجميع النوعيات عددهم (234045) منهم (2029) طالب وطالبة نظام السنوات الخمس، و(232016) نظام السنوات الثلاث، وجاءت نسب النجاح على النحو التالي:

بالنسبة لإجمالي الطلاب الحاضرين ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث: بلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (68790) وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 88.63% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 87.40% بزيادة 0.43%عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (3403)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 95.21% ، وإجمالي نسبة الدورين 96, 96% بزيادة 0.97% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (36103)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 89.46%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 83.58% بانخفاض 1.51% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (91068)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 90.14% وإجمالي نسبة الدورين 91.86% بزيادة 1.54%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 0.72%عن العام الماضي.

وبالنسبة لمدارس التعليم والتدريب المزدوج أوضح الدكتور محمد مجاهد أن إجمالي الطلاب الحاضرين (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) بلغ (2080)، وبلغت نسبة النجاح بالدور الثاني 94.28% وإجمالي نسبة الدورين 98.25% بـانخفاض0.33% عن العام الماضي.

وفيما يخص مدارس الإعداد المهني: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) (30572)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني 85.82% وإجمالي نسبة الدورين 80.51% بانخفاض 1.49% عن العام الماضي.

أما بالنسبة لمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس: بلغ إجمالي الطلاب الحاضرين بالتعليم الثانوي التجاري (576)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 99.13% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.09% بزيادة 0.66% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الفندقي (512)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 98.24%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 99.50% بزيادة 1.85% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الزراعي (12)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 75%، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 98.85% بزيادة 5.15% عن العام الماضي، وبلغ عدد الطلبة الحاضرين بالتعليم الثانوي الصناعي (929)، وجاءت نسبة النجاح في الدور الثاني 92.47% ، وبلغ إجمالي نسبة الدورين 96.99% بانخفاض 2.82%عن العام الماضي، وبلغ متوسط ارتفاع نسبة الدورين 3.68%عن العام الماضي.